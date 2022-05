Mirtha Legrand tiene coronavirus: “Estoy asintomática y me siento muy bien”

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand informó este jueves a través de su cuenta de Twitter que tiene coronavirus. Tras su reciente paso por los premios Martín Fierro, que se realizaron el pasado domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton, donde sin duda fue una de las grandes figuras de la noche, con un homenaje improvisado y varios momentos inolvidables, junto a su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale y a su bisnieta, Ámbar, la conductora de 95 años informó hoy que dio “positivo de COVID-19″.

“Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”, comunicó la artista a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje que buscó traer tranquilidad a todos sus seguidores, informando que a pesar de la noticia se siente muy bien.

El mensaje de Mirtha Legrand

La gran fiesta del mundo del espectáculo, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reunió a las celebridades locales en el Hotel Hilton en una fiesta que esperó tres años. Y si hay una figura que se llevó todas las miradas, esa fue Mirtha Legrand.

La diva de los almuerzos asistió acompañada por su familia. Primero habló en la alfombra roja, donde celebró el cara a cara luego de tanto tiempo. “Volvemos a lo bueno, a lo lindo, a encontrarnos todos, los premiados, los no premiados. Es la gran fiesta de la televisión argentina. Y yo estoy siempre presente. Hace más de 50 años que se hace esta fiesta y es un acontecimiento. ¿No ves la gente que hay? Es impresionante. Es un reencuentro”, aseguró entusiasmada.

Mirtha se sentó junto a su hija Marcela, sus nietos Juana y Nacho, y su bisnieta Ámbar, quien finalmente asistió al evento. Promediando la gala, vivió uno de los momentos más emotivos de la historia de los premios. Ocurrió luego del In Memoriam, cuando entre el recuerdo de quienes nos dejaron en los últimos tres años, aparecieron su hermano José María y su melliza Goldy. El abrazo de contención de Susana, que atravesó el salón para estar junto a ella va directo para la historia.

Durante la entrega, la propia Mirtha subió al escenario. Y lo hizo con todas las luces. Primero, pidió más aplausos para ella “Qué bienvenida un poquito fría, más de calor”-, después compartió su alegría y emoción por el premio de Juana, y más tarde puso orden en la sala. “Un poquito de silencio allá atrás por favor”, pidió enérgica antes de contar cómo había sido su tiempo fuera de la televisión.

“Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir al balcón, hasta que un día lo llamé a Facundo Manes y le dije que quería ser la de antes. Y me dijo, ‘trabaje, Mirtha’”, relató. Y para hacer realidad las palabras del neurocirujano, primero comprometió públicamente a El Trece: -”Ahí lo tienen a Nacho Viale para preguntarle si vuelvo o no vuelvo”-, y luego sometió la decisión al soberano. “¿Ustedes quieren que vuelva?”, preguntó, obteniendo un sí rotundo como respuesta.

Mirtha Legrand en los premios Martin Fierro 2022

A su lado, respetuoso, Luis Ventura, presidente de APTRA, esperaba su turno para entregarle un obsequio de la joyería que auspicia su histórico programa. Mirtha agradeció y contó los nervios que había sentido en la previa. “Anoche no pude dormir, pensaba qué decir. Y me he sentido tan feliz esta noche que he descubierto que lo único que me gusta es estar entre mis pares, y acompañada de mis seres queridos. Han hecho de mí esta noche una mujer muy feliz”.

Lo que siguió fue una retrospectiva de su carrera, remontándose a su debut en Los martes orquídeas, cuando solo tenía 14 años y “no sabía caminar en tacos altos”. Recorrió sin rencores algunos sinsabores de la profesión -”estuve prohibida, nunca supe por qué, tampoco lo pregunté”-, y se refirió muy emocionada a sus hermanos Josecito y Goldy. Y para finalizar, eligió unas palabras contundentes de cara a su futuro: “Qué vida milagrosa, nunca paré de trabajar hasta el día de hoy. Tengo 95 años, y hay que estar aquí con 95 años. Les prometo y les juro que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos, los quiero muchísimo”, cerró ante el aplauso de pie de toda la sala.

SEGUIR LEYENDO: