Cómo reaccionó la familia Pettinato al incendio en la casa de Felipe: “Fue una tragedia que nadie espera jamás que suceda”

Roberto, Felipe y Tamara Pettinato (Instagram)

Tras el incendio en el departamento de su hijo Felipe en el barrio de Belgrano que murió un amigo suyo y él y otras dos personas resultaron heridas, Roberto Pettinato decidió tomarse unos días para acompañar a su familia y a la del joven fallecido y en principio, recién la semana que viene regresará a su trabajo en el ciclo Mañana de Sol, en Pop Radio.

“No va a estar hasta el lunes porque necesita dedicarle tiempo a su familia y también a la de la víctima”, dijeron sus compañeros de programa. Minutos más tarde, emitieron un audio que él envió para sus oyentes: “Por los hechos de público conocimiento, lamento enormemente lo que viven las familias afectadas, fue una tragedia que nadie espera jamás que suceda en la vida de uno. Al comienzo del programa de ayer me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias del cual no tenía información precisa ni dimensión del suceso, y aún menos de la muerte de Melchor, amigo íntimo de mi hijo Felipe”.

“Le digo a los oyentes que estos días voy a estar abocado a mi hijo, a mi familia y a disposición de la familia de Melchor a los que les envío nuevamente mi sentido pésame por esta tragedia. Espero que comprendan mi ausencia pero es necesario centrarse en ayudar a mi hijo en el momento que le toca vivir, gracias a todos por la comprensión, nos escucharemos pronto”, cerró su mensaje de poco más de un minuto.

El ex Sumo además está transitando un cuadro de coronavirus y por eso ayer había salido al aire, pero por teléfono. “Felipe está bien. Se encuentra bien. No voy a creer en la prensa. Cuando termine el programa voy a hablar con la familia y ver realmente lo que sucedió”, había dicho el martes por al mañana cuando aún no se sabía demasiado sobre el incidente ocurrido horas antes.

“Muchas veces pasan estas cosas en la vida”, había agregado a la vez que aseguró que cuando terminara de trabajar se comunicaría con sus hijos Felipe y Tamara, quien había sido la encargada de contarle la noticia durante la madrugada.

Justamente Tamara tampoco fue al programa que realiza en Radio con vos de lunes a viernes con Ernesto Tenembaum ni el martes ni el miércoles. “Vamos a mandarle un saludo. Es una sobreviviente al Holocausto. Sobrevivió a todo. Está pasando un momento un poquito complicado. Ayer hubo un incendio en el departamento de su hermano Felipe. Y en el incendio murió un amigo de él, su neurólogo. Es una situación realmente muy dramática y muy dolorosa. Le mandamos un beso enorme. Sabemos lo que ella lo banca y lo ha bancado en su vida”, fue lo único que dijo el conductor de Y ahora quién podrá ayudarnos.

Ayer el periodista había adelantando: “No sabemos el nivel de gravedad y nos toca de manera directa porque involucra a una persona que queremos mucho, Tamara es compañera amiga de muchos años y uno tiene dolor y empatía por la persona que falleció y los heridos. Es un tema sensible. Y para la ciudad es un tema importante un incendio en un edificio”.

Homero, otro de los hermanos de Felipe tampoco se presentó ayer a trabajar en el ciclo Queridos Humanos, por Vórterix, pero no fue por el incendio, sino porque había levantado unas líneas de fiebre y casualmente había tenido contacto estrecho con su padre.

“Habrán visto en las noticia que hubo un incendio. No es ese el motivo por el que no vino, hasta que no se hisope no sabemos si es covichi o no. No vamos a decir nada y hablamos muy poco con él, mando un mensaje escueto a las 3 de la mañana, comentará él cuando vuelva al aire”, decía el martes Lucas Fridman, conductor del programa y adelantó que hoy, por ser feriado por el Censo Nacional, ya estaba previsto que el hijo del músico no asistiera a la radio.

Tras el siniestro, el menor de los hijos de Pettinato fue trasladado a una institución médica de Belgarno por inhalación de monóxido de carbono. La investigación del caso recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, a cargo del doctor Martín Mainardi, quien ya recibió el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima, que este martes fue reconocida por su madre. Según pudo saber Infobae, el resultado preliminar del análisis forense estableció que la muerte se produjo a causa de “quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar”. El hecho está provisoriamente caratulado como “averiguación de causales de muerte e incendio”

SEGUIR LEYENDO: