Matías Santoianni y su rotundo cambio de vida: a qué se dedica

Matías Santoianni contó que hace delivery con su emprendimiento: “La gente me pide selfies” (Video: "Mitre Live)

Sin dudas, los artistas fueron uno de los rubros más afectados por la pandemia. Muchas ficciones y obras teatrales se paralizaron, aunque afortunadamente ahora todo está volviendo a la normalidad. Sin embargo, hay algunos actores que todavía están con falta de trabajo y es por eso que decidieron reinventarse. Uno de ellos es Matías Santoianni, quien contó que se puso un emprendimiento en el cual también se encarga del delivery.

“Hace poco puse un emprendimiento de una tienda naturista de productos orgánicos que se llama Castaña y maní, que está en redes, y eso me da un dinerito aparte. Hace como dos años lo armamos y funciona muy bien. Me gusta hacerlo porque es algo orgánico que sale de la naturaleza y hoy está muy en auge, y eso me ha dado buenos frutos”, comenzó expresando en diálogo con Juan Ecthegoyen para Mitre Live.

Y destacó: “Yo entrego un pedido y no tengo problema con eso. El artista es muy mentiroso en eso, cuando vos te encontrás con uno, la casa y el auto no es de él, las extensiones se le caen...yo trato de ser lo más honesto posible”.

Matías Santoianni tiene su emprendimiento de productos orgánicos y también se encarga del delivery

Además, reveló que se encarga también de la entrega de pedidos y contó cómo reacciona la gente cuando lo ve: “La gente pide online por la pagina y yo se los alcanzo. A veces pasa que la gente me dice ´qué parecido al actor, ¿no sos vos?´, y yo le digo que sí, no me da vergüenza. Es trabajo y lo hago bien, me gusta hacerlo, no tengo inconveniente. Es más, me encargo más de llevar los pedidos y me ha pasado que te piden selfies y yo me saco, no tengo problema. Sigo siendo el mismo pibe de Castelar”.

“Esto para mí es un trabajo, que disfruto. Soy agradecido y bendecido de hacer algo que realmente me gusta. Hay mucha gente que no puede trabajar de lo que le gusta, que está a lo mejor abocada a un trabajo de ocho, nueve horas y está frustrado en la vida porque no puede ser lo quiere ser. Tener esta bendición de trabajar y de hacer lo que nos gusta, a mí me da alegría”, concluyó.

Pero Santoianni no fue el único famoso que se reinventó después de la pandemia. Por caso, la Tota Santillán contó que al comienzo de la cuarentena obligatoria incursionó como vendedor ambulante para generar ingresos junto a gente de su confianza: “Comenzamos a hacer tapabocas y barbijos, hicimos un montón. También nos dedicamos a vender guantes, insumos de la sanidad y alimentos no perecederos. Los repartíamos en la camioneta”, había declarado tiempo atrás, también en el ciclo de Etchegoyen.

Otra personalidad que tuvo que rebuscárselas fue Lorena Liggi. La vedette comenzó a vender frutas y verduras a domicilio, acompañada por su amigo el relacionista público Fernando Maldonado. Ambos se sumaron al emprendimiento llamado La huella de tu huerta. Ella misma se encarga de ir al Mercado Central, habla con productores, elige las hortalizas y vuelve a su casa, donde comienza a armar las cajas para sus clientes, a quienes les lleva la mercadería personalmente. “Es muy sacrificado, no me quejo para nada, pero arrancamos muy temprano el viernes y seleccionamos la mercadería. Fue gracioso el primer día porque caí y no nos conocía nadie. Con mi forma de vestir, rubia, fue raro. ¡Pero me atendieron súper bien! Pedimos que nos orienten y ahora ya soy experta “, había revelado al ciclo Quedate en casa.

SEGUIR LEYENDO: