Las lágrimas de Luis Otero al entrevistar a su hija bombera voluntaria: “Me da orgullo”

La emoción de cuando le tocó entrevistar a su hija bombera (Video: "Mediodía Noticias, El Trece)

Este lunes, un incendio de grandes proporciones afectó tres fábricas situadas en la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda y la densa humareda negra podía avistarse desde la Ciudad de Buenos Aires. Allí, al menos diez dotaciones de bomberos trabajaron intensamente y una de las bomberas que estuvo presente en el lugar fue la hija de Luis Otero.

En este sentido, mientras en Mediodía Noticias hacían un móvil cubriendo los destrozos que ocasionó el incidente, Sandra Borghi sorprendió al conductor y se acercó a su hija Mariana, que estaba trabajando en el cuartel. “¡No me digas! ¡Hola Mari!”, exclamó Luis. “Ella es muy seria, muy responsable con esa tarea que hace, que ama”, agregó.

“Estamos en una situación complicada por el material que se quemó y hay focos que siguen prendidos, y eso tiene la tendencia a reactivarse en cualquier momento. Por eso hay que seguir trabajando hasta que no quede nada”, explicó la joven de 26 años. Y, emocionada, agregó: “Quiero agradecer a todos los vecinos, que nos trajeron la comida durante la noche, que con estos días de frío y lluvia, su apoyo es lo que más nos mueve. Nuestro servicio es por ellos y para ellos”.

Ante estas palabras, el periodista no pudo evitar conmoverse. “No puedo hablar”. Y contó que no sabía que la iban a entrevistar: “Me engañaron todos, ella me dijo que a las cinco tenía que volver al incendio y ahí la tenés, estuvo toda la noche en el cuartel. Te digo que estoy al borde de las lágrimas en este momento, porque verte me da tanto orgullo para esto que te preparaste toda la vida. Y, a pesar de mi opinión y de toda la familia, seguís ahí y cada vez que escuchamos la sirena de la autobomba se nos estruja el corazón, porque decimos ‘allá va Mary, seguro’”. En tanto, comentó mientras mostraban un video de ella en medio de sus funciones: “Hay una imagen que me mandaste ayer que se te ve sonriente arriba de la autobomba, en medio del humo, feliz”.

Luis Otero, conmovido por la labor de su hija en el incendio de Avellaneda

“Ayer solo se fue del incendio porque tenía que dar un examen en la facultad”, destacó su orgulloso papá. “Me fue bien, tuve menos tiempo para prepararme, pero bien”, reveló ella, muy contenta, y detalló que estudia la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias en la Universidad Tres de Febrero.

Y le dedicó unas emotivas palabras al conductor: “Papá decía que está emocionado. Yo siempre digo que hoy día lo que soy hoy es gracias a él, porque desde chica él me inculcó la solidaridad y la ayuda al prójimo. Entonces es por él”. Luis, por su parte, no pudo ocultar su emoción. “Bueno, me está matando esta niña hoy. Ojalá hubiera más Marianas, Luisitos y María Belenes, que son mis hijos”, señaló conmovido.

“Quiero aprovechar para pedirle a los vecinos que ayuden y colaboren con el cuartel de su barrio. Pueden hacerse socios y cada uno aportará, o en lo mínimo que puedan, traer más cosas, cuando pasa algo traernos agua, o algo calentito, comida. Lo que sea siempre va a ser bienvenido porque es necesario, nos hace falta”, cerró Mariana.

