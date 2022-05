Qué pasó en el homenaje a Maradona en los Martín Fierro: cómo lo vivió Dieguito y quién le dijo que no subiría al escenario

El homenaje a Diego Maradona en los Martin Fierro 2022

“Soy amiga de Luis Ventura y cuando me dijo que viniera Dieguito a hacer un homenaje a su papá, dije que sí feliz y agradecida”, dijo el domingo por la noche Verónica Ojeda a Teleshow desde su mesa (la última del salón) en el hotel Hilton de Puerto Madero en la entrega de los premios Martín Fierro, minutos antes de que Valeria Lynch subiera al escenario a cantar “Héroes”, para recordar a Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre del 2020.

En ese momento, se encargó de aclarar que estaba solo como acompañante de su hijo que tiene nueve años y no podía ir solo y al ser consultada sobre por qué el nene era el único heredero del Diez presente (no estaban Diego Junior, Dalma, Gianinna ni Jana), solo atinó a decir: “No me meto, no pregunto, no contesto la verdad”.

Ojeda y Dieguito durante el homenaje a Diego Maradona en los Martín Fierro

Horas antes la mayor de las hijas de Claudia Villafañe había explicado su ausencia a través de una historia en Instagram: “¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque, supuestamente, le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Shultz no entiende cómo no me invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza, jamás estaríamos invitadas”. Sin rencores, se mostró tranquila de que fuera el menor de los hermanos quien sí fuera a la ceremonia: “No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él, que sí está invitado y me parece perfecto. ¡No todos tenemos que ir a todos lados siempre!”.

Quien sí estuvo en el salón, aunque no por el homenaje a su ex marido, fue Claudia Villafañe, que fue como parte del staff de Masterchef Celebrity, ya que en enero del 2021 se había coronado campeona del reality conducido por Santiago del Moro. Junto con el equipo, subió al escenario a alzar la estatuilla de Oro al cierre de la ceremonia.

Martín Fierro 2022: la palabra de Verónica Ojeda sobre su presencia con Dieguito Fernando

Una en cada extremo del salón Pacífico, las mujeres no se saludaron ni cruzaron palabra entre sí. Mientras Claudia estaba en una de las primeras mesas, bien cerca del salón junto con sus compañero de trabajo, Verónica Ojeda, Dieguito y Mario Baudry, pareja de la ex profesora de educación física, estaban literalmente en la última mesa, contra una pared y al lado del pasillo que daba a la puerta de salida. En un principio se creyó que dicha disposición tendría que ver con resguardar al nene, ya que la ceremonia podía extenderse y podría ser difícil manejar la exposición. Sin embargo, se supo luego que no había sido un pedido de su mamá ni de APTRA el lugar, sino que fue Telefe quien acomodó los espacios.

A pesar de eso, Verónica se mostro sonriente durante la velada. “El día de mañana Dieguito vendrá solo pero hoy por hoy necesita de su mamá y voy a estar acompañándolo en cada situación de su vida. He hablado con él del homenaje de su papá, es un momento más que tiene que pasar en su vida y como tantos momentos que van a pasar así, él con nueve años es muy maduro y la tiene más clara que todos juntos, él siempre me da motivos para decir ‘Dieguito, tenías razón’”, decía.

Luis Ventura, presidente de la entidad de periodistas, se refirió un tanto decepcionado a la ubicación de la mesa: “En algún lugar me incomodó. Le agradezco a Verónica Ojeda y Mario Baudry que bancaron la parada. Estaban en la última mesa del salón”. Fue entonces que la ex del Diez comenzó a demostrar su enojo no solo por el lugar, sino porque estaba previsto que su hijo subiera al escenario y a último momento le avisaron que no.

“A Vero la invitan y nos mandan tres invitaciones y le dicen que Dieguito va a subir al homenaje a su papá”, explicó el abogado del menor de los hijos del futbolista a Teleshow y contó que por eso ella tuvo que explicarle todo a su hijo y “prepararlo piscológicamente” ya que sumado a la emoción del hecho en sí, tenía que estar frente a un auditorio lleno de cámaras y ante 700 personas. El letrado contó también que les dijeron que estaban intentado contactar al resto de los hijos del ídolo: “Nos pareció correcto. Deberían haber estado todos los hijos”.

El domingo, para estar más cómodos, decidieron alquilar dos habitaciones en el hotel de Puerto Madero donde se cambiaron y descansaron luego. Mientras se alistaban, les avisaron que el homenaje estaba previsto para las 23.30 y que a esa hora el nene debía estar listo. “No corresponde que suba (al escenario) con él”, habría dicho ella a la producción y habrían asentido mostrándose predispuestos a acompañarlo.

Al bajar al salón ubicado en el subsuelo y ver dónde estaba su mesa -la mas alejada del escenario- se dejaron llevar por la emoción de Dieguito. “Él estaba muy contento, nos pareció bueno cuidarlo y nos quedamos”, dijo el abogado y confirmó que alrededor de las 23.00 se enteraron de que finalmente no subiría el nene al escenario. Según él, la decisión no fue de APTRA, sino de la emisora.

Desde la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina se acercaron a pedirles disculpas por la mesa que les tocó y por el cambio de último momento. Además, el periodista que estaba en su mesa fue quien le compró una hamburguesa al nene, ya que no había menú infantil, y los platos que se sirvieron (langostinos marinados y ojo de bife, puré de colinabo) no le gustaban a Dieguito quien por lo extenso de la ceremonia, lógicamente tenía hambre: “No había comida para nenes, y él no quiso irse del salón a comer al hotel y uno de los de APTRA solicitó una hamburguesa que pagó él y logró que la dejaran entrar y se la dieron tipo 23.15″.

Más que la ubicación, el cambio en el homenaje o la falta de comida para chicos, a Verónica lo que le habría afectado es que en su rol de acompañar y criar a su hijo, ella tiene que prepararlo y explicarle todo, incluso las mencionadas modificaciones. “Ella fue solo a que su hijo esté feliz, y a veces las madres hacen cualquier cosa por un hijo y ese fue el caso. Los nenes con la problemática de Dieguito (TEL, trastorno específico del lenguaje) son muy difíciles de preparar para estos eventos porque los ruidos causan muchos inconvenientes, pero ella hizo un buen trabajo y él estaba feliz”.

A pesar de la polémica, él estuvo como corresponde a los chicos, exento de los escándalos. Se lo veía sonriente y jugando y aceptaba sacarse fotos con la gente que se acercaba a saludarlo. “No era prudente romperle la ilusión del homenaje y se hizo lo que creímos mejor para él, quien estaba muy dado”. Además, reveló la pregunta que hizo el nene al entrar al salón: “Quería saber si era el cementerio, le dijimos que no, que solo iba a ver a su papá en una pantalla”.

Finalmente, fue recién pasada la medianoche que Marley anunció: “Vamos a recordar al ídolo argentino más importante de todos los tiempos”. Entonces se escuchó a Valeria Lynch entonar el tema “Héroes”. Mientras en la tele se veían imágenes de Diego en la cancha y fuera de ella, Claudia Villafañe miraba concentrada, casi sin pestañear y varios metros atrás, Ojeda abrazaba a Dieguito que se mostraba atento y contento a lo que se veía en pantalla.

En el video homenaje se mostraron fragmentos del ídolo en diferentes programas a lo largo de los años: con Listorti y Pérez en el insoportable de VideoMatch, con Rodrigo en Cuba para Versus, con Juan Carlos Calabró en “el Contra”, con Jorge Ginzburg en el reportaje de Peor es nada, con Marley y Mirko, en el living de Susana Giménez y la mesa de Mirtha Legrand y al finalizar, en su ciclo La Noche del Diez, cuando Dalma y Gianinna lo sorprendieron en una emisión especial del ciclo. No aparecieron imágenes de Jana, Junior, ni de Dieguito, aunque ellos prácticamente no compartieron estudios de televisión con su papá.

Al finalizar la canción y el video, las cámaras muestran a una Claudia emocionada contenida por Santiago del Moro, en un plano general del salón se ve a los presentes agitando las manos y luego, la imagen de Dieguito alzando los brazos, al igual que la foto épica de su papá, celebrando un gol en la Bombonera en sus últimas épocas como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Porque para el nene de nueve años, lejos de las polémicas, eso fue el homenaje a su padre, ¡un gol!

SEGUIR LEYENDO: