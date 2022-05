El Cholo Simeone le mandó una carta documento a Carolina Baldini: cuáles son sus exigencias

El Cholo Simeone le mandó Carta Documento a su ex, Carolina Baldini

La presencia de Carolina Baldini la semana pasada en LAM alteró la tranquilidad en torno a Diego Cholo Simeone. La exesposa del entrenador del Atlético Madrid, y madre de sus hijos Giovanni, Gianluca y Giuliano, estuvo en el programa de América luego de un largo período de silencio y además de su actualidad, habló de sus años con el exfutbolista: “La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable”, dijo la exmodelo.

Durante el programa de Ángel de Brito, Baldini dio un detalle contundente: “Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, señaló, y dejó en claro que, más allá de las diferentes versiones que circularon en su momento, su historia con el Cholo se terminó por el desgaste de la relación. “Estoy tranquila porque di todo en la pareja. Empezamos cuando éramos muy chicos. Yo lo conocí cuando tenía 18 años, y el amor se fue terminado. Hoy, ya está todo resuelto: pasaron más de 10 años”, aseguró.

Las palabras cruzaron el Atlántico y llegaron a oídos del excapitán de la Selección Argentina y de su actual pareja, Carla Pereyra, la madre de sus hijas menores Francesca y Valentina. Las primeras versiones indicaron que a Simeone no le habían gustado nada las declaraciones de su ex. Y esta noche en LAM revelaron que Baldini recibió una carta documento firmada por el abogado del Cholo que leyeron al aire.

El testimonio de Carolina Baldini que enojó al Cholo Simeone (América)

Según contó Yanina Latorre, su amiga se despertó esta mañana el documento enviado a su casilla de correo electrónico, fechado este martes 17 desde Madrid. “Les escribimos siguiendo instrucciones expresas de nuestro cliente que ha tenido conocimiento recientemente de sus declaraciones en el programa Los ángeles de la mañana en las cuales se hacía referencia a nuestro cliente”, decía el encabezado que leyó de Brito.

El letrado de Simeone consignó que “esta parte le quiere recordar la confidencialidad a la que usted junto al señor están obligados en el marco del procedimiento de divorcio que acordaron en el pasado. Por ello, esta parte solicita formalmente que se cese inmediatamente de hablar de la vida personal del señor y de cualquier anécdota vivida durante el matrimonio, su proceso de divorcio o derivados”.

Por último, consigna que “en derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de la propia imagen rogamos que se mantenga absoluta discreción de la vida del cliente tanto en España como en cualquier otra parte del mundo” y se dirige directamente a Baldini, donde asegura el procedimiento que realizará en caso de que no cumpla con estos requisitos. “En el convencimiento que atenderá a la presente comunicación, nos ponemos a vuestra disposición, advirtiendo que no dar cuenta al presente requerimiento, nuestro cliente se reserva el ejercicio de cuantas acciones le asisten en derecho en defensa de sus legítimos intereses”, cerró el abogado, de quien no informaron el nombre.

Yanina Latorre, amiga de Carolina desde que su marido Diego compartía la selección con el Cholo, agregó algunos detalles de lo ocurrido en estos días. Y según su versión, a Carla no le cayó nada bien que se hablara del tema, lo que alteró un clima de armonía. “Se llevaban bien, tenían un grupo de WhatsApp, y a Carolina la sacaron”, señaló. Además, consignó que el entrenador no va a asistir al próximo casamiento de su hijo Giovanni para no cruzarse con su ex, y reveló un detalle de su amiga: “Carolina es la típica tranquila que cuando se calienta es imparable. Está a punto de sentarse y contar el verdadero motivo de la separación que nunca lo contó”, advirtió.

