Locho Loccisano se cansó de que lo nominen y enfrentó a sus compañeros en El Hotel de los Famosos: “Vengan a la H”

El animador nuevamente tuvo a todos en contra en la nominación de una nueva semana en el reality de El Trece

Después de la eliminación de Majo Martino, una nueva semana comenzó en El Hotel de los Famosos. Como cada lunes, luego de un complejo desafío en equipos quedó definido quiénes serían staff y quiénes huéspedes. Sin embargo, la tensión llegó en la nominación cara a cara, donde una vez más Locho Loccisano resultó el más votado por sus compañeros. Cansado de vivir un continuo déjà vu, el animador cruzó a los participantes por seguir las estrategias que propone Chanchi Estévez y los tildó de “secuaces”.

Divididos en dos grupos los nueve competidores dejaron el alma y el cuerpo en una exigente prueba física que incluyó un cuerpo a tierra bajo una trinchera de barro mojado. El equipo naranja lo integraron Chanchi, Locho, Imanol Rodríguez, y Melody Luz; mientras que el violeta fue encabeza por Alex Caniggia, Emily Lucius, Martín Salwe y Sabrina Carballo. Esta distribución por azar dejó separados a El Emperador y la bailarina, que recientemente oficializaron su relación como novios.

Lissa Vera, por su parte, no participó por ser la peor staff, y se unió a los perdedores, que resultaron los de la camiseta anaranjada, para permanecer como trabajadora el resto de la semana. Poco después se reunieron en la entrada del hotel para dar a conocer su voto en la nominación, la primera instancia donde se definen las tendencias que seguirán presentes los próximos días y que coloca con un pie más cerca del temido duelo de la H a alguno de los participantes. Melody fue la primera en expresar su sentir y mantuvo un filoso diálogo con Locho.

Locho Loccisano, una vez más en la mira de sus compañeros: se convirtió en el primer nominado de la semana

“Vos y yo conectamos, hay comentarios que mejor ni contestarlos porque me parecen pésimos”, le dijo la bailarina a Loccisano frente a frente. “¿Parece un chiste, no? Como que ya aburre un poco que sea siempre lo mismo, me votan a mí sin descanso”, reclamó el animador. “A nosotros nos aburrís vos, por eso te votamos tanto”, le contestó sin filtro Melody. Con enojo y bronca por la actitud de todos los que integran la autodenonimada “familia”, Locho la desafió: “Tendrán que venir a la H como los dos anteriores y ver que pasa, postulate por favor, y lo mismo al resto, vengan a la H”.

La ex Bandana también lo votó, y aunque Imanol rompió con la seguidilla al elegir a Chanchi por ser un contrinante fuerte para superar el laberinto y convertirse en húesped al menos por unos días, el exfutbolista eligió a Lisa. Con dos votos, nuevamente Locho se convirtió en el primer nominado de la semana, ya que en este primer encuentro cara a cara solo votan los que se desempeñan como staff, ante la mirada atenta de los huéspedes. “Les pido a todos honestidad: si vienen acá digan la verdad, te voto por estrategia y prefiero esconderme en la espalda con los demás”, les reclamó el flamante nominado.

“Obviamente cuando no estás seguro de lo que decís buscás complicidad en otros. Chanchi y sus secuaces organizan a quien votan. Chocolate por la noticia, me van a votar a mí, todos anonadados”, sentenció con ironía. “Me entran todas las balas, ese es el problema. Un mes y me siguen entrando”, sostuvo indignado. El Chino Leunis trató de alentarlo a pensar en positivo y le recordó que si obtiene el mejor tiempo en el laberinto podrá evitar ir al duelo de la H.

“Si safo igual me votan todos después de nuevo en el Todos contra Todos, no hay salida, no tengo manera de defenderme; así que yo ya sé que es algo cotidiano esto”, recriminó Locho. “Siento que intento con la convivencia y no sale, no sé por qué”, lamentó. Carballo lo interrumpió y cuestionó sus actitudes como trabajador del hotel: “Uno tiene que hacer algo de autocrítica, porque Emily arrancó con el pie derecho acá, por algo no la votan a ella siendo la más nueva. Si todos te lo decimos, ¿no será que tenemos razón en algo aunque sea?”. La charla terminó con reclamos cruzados y el resultado fue el esperado para el participante que a pesar de los obstáculos sigue defendiendo su lugar en el reality.

