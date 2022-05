El emotivo mensaje de la hermana de Susana Giménez tras la recuperación de su hijo: “¡Te amo, piojo milagroso!”

Carolina Giménez Aubert, feliz por la recuperación de su hijo de 13 años (Foto: Ramiro Souto)

La familia de Susana Giménez vivió un gran susto el mes pasado. Es que a mediados de abril, su sobrino Francisco Linder fue víctima de un accidente de tránsito que le costó la vida a sus abuelos paternos María Costa y Tomás Linder. Producto de ese siniestro vial -que ocurrió en la rotonda que une las rutas 80 y 8, en Soca, Uruguay-, el adolescente de 13 años, hijo de Carolina Giménez Aubert, la hermana menor de la conductora, tuvo que ser internado en el Hospital Británico. Afortunadamente, once días más tarde, recibió el alta médica y pudo volver a su casa para continuar sus curaciones rodeado por el afecto de su familia, que ya respira más aliviada.

“Gracias a Dios se está recuperando en su casa ya”, le confirmó semanas atrás Patricio Giménez, hermano de la diva, a Teleshow. Y dejó en claro que, milagrosamente, su sobrino ya se encuentra fuera de peligro. “Solo le quedan unos huesos por soldar”, dijo. En un principio, el estado de Francisco era muy delicado y se encontraba en shock, luego de sufrir un grave politraumatismo.

Lo cierto es que, feliz por la pronta recuperación de su hijo, Carolina decidió publicar en las últimas horas unos conmovedores mensajes en su cuenta de Instagram. “Gracias a Dios y a la Virgen por salvármelo. Gracias a vos, Paco, mi gladiador por salvarte y salvarnos ¡Te amo piojo milagroso!”, comenzó expresando en sus stories.

Carolina, la hermana de Susana Giménez, aliviada por la recuperación de su hijo

Y luego, le dedicó un especial agradecimiento a los profesionales que lo atendieron. “Gracias a los médicos de Caamepa Pando por la primera asistencia. Gracias a los médicos y enfermeros del Hospital Británico, ¡los mejores del mundo! Me enamoré de ustedes”. En tanto, hizo una especial mención a uno de los doctores: “¡Gracias Leonardo Cipiani por salvarle la vida a mi hijo! No me va alcanzar la vida para agradecerte, a Dios que te puso en su camino para que lo ayudes como hiciste. Gracias a la enfermera y al policía que ayudaron a sacarlo del auto”.

El agradecimiento de la hermana de Susana Giménez a los profesionales que atendieron a su hijo

Paquito, como le dice cariñosamente la diva, es hijo del primer matrimonio de Carolina con el ingeniero agrónomo uruguayo Federico Linder, de quien se separó cuando el chico tenía dos años de edad. En 2015, en tanto, la experta en comunicación se casó con el empresario Diego Mejuto con quien tuvo a su segunda hija, Guadalupe. Tanto ella como Patricio y Federico, el menor de los hermanos, son hijos del padre de la conductora, Augusto Giménez Aubert, y la psicóloga Cristina Fran, mientras que la estrella argentina nació como fruto del primer matrimonio del hombre con Luisa Sanders.

Tras el accidente, el primero en dar detalles de la evolución del adolescente fue Patricio, quien días antes le había dedicado un emotivo mensaje a su sobrino. “¡Vamos pichón!”, publicó en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se lo ve junto a su sobrino en la playa. Y, horas más tarde, republicó la instantánea en una historia a la que le agregó un mensaje: “Te amo Paco”. En tanto, consultado por cómo se encontraba su familiar, el músico le respondió a este medio con un breve mensaje: “Evolucionando. Gracias por sus rezos y energía”.

