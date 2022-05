Juana Repetto publicó una foto y estallaron las críticas al ver dónde estaba el bebé

Juana Repetto posteó una foto y estallaron las críticas al ver dónde estaba el bebé

Juana Repetto se transformó en toda una influencer de la maternidad, a partir de su primer hijo Toribio y, más ahora, con su bebé Belisario, al que le falta muy poco tiempo para cumplir el primer año de vida, en el próximo mes de junio.

Resulta que la hija de Reina Reech compartió una foto en la que se ve ella en primer plano y, detrás y a sus espaldas, se ve a su pequeño hijo Belisario, en el piso y sin ninguna protección, a simple vista. Esta situación fue advertida por sus miles de seguidores y seguidoras y, algunas de ellas, se tomaron el trabajo de escribirle para recriminarle por esa imagen.

“Me escribió mucha gente preocupada por esto”, señaló Juana en una de sus historias, en la que volvió a mostrar la foto y señaló en un circulo amarillo a su hijo Belisario, que está en el piso, de espaldas. “Les explico, empieza así”, escribió sobre la imagen de un video de corta duración, en el que se puede ver a Totibio, de cinco años, jugar en el piso y, en el otro extremo, se puede ver al bebé de espaldas, sobre la especie de manta en la que coloca los juguetes de ambos.

Tras dos historias más en las que el bebé juega entretenido con los juguetes que le coloca sobre el piso, que además es de parquet, se puede notar cómo se desplaza solito y se mueve del espacio en el que fue colocado por la actriz y panelista.

Sin embargo, no es la primera vez que la hija de Reina recibe críticas sobre sus fotos o videos. Muchas veces responde y otras, no le da más importancia de la que el foco del asunto tiene. Días atrás, Repetto llamó a valorizar aún más la entrega que hace la mujer amamantando a libre demanda, hecho que muchas veces no le permite descansar bien.

juana Repetto

En este sentido, utilizó su cuenta de Instagram para solicitar ayuda por el gran inconveniente que le ocasiona el hecho de no poder descansar bien. “Llamado a la solidaridad: médicos, médicas, puericulturas, pediatras, neurólogos, especialistas en sueño necesito su ayuda”, comenzó escribiendo en sus stories. Y manifestó: “Una mujer que duerme con el bebé/chico prendido a la teta. Aunque mientras lo tenga prendido ronque. Aunque se levante y solo una se despierte para prenderlo a la teta y ´siga durmiendo´ ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?”.

“Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un ´pero si roncás, para mí dormís, para mí descansás´”, expresó indignada.

Acto seguido, compartió varios mensajes de apoyo de usuarios que se sintieron identificados con su situación. “¡Totalmente, eso no es descansar bien! Piensan que porque estás al lado dándole la teta con los ojos cerrados estás descansando, ¡pero no!”, “Que ronques no significa que estés descansando”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron. A lo que Juana agradeció: “No estamos solas”.

Juana Repetto junto a sus dos hijos

En tanto, aprovechó para hacer una profunda reflexión. “Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar ¡Nada! No solo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, lo cual ya debería ser lo más valorado de la tierra, sino que además entregás tu cuerpo entero: físico, hormonal, psíquico ¿Cómo alguien se atrevería a no darle el valor que merece? ¿Cómo alguien te cuestiona porque roncás o dormís cuatro horas de corrido que estás descansando bien?”, apuntó.

Y agregó: “Cada vez que me despierto durante la noche, es con dolor. Me cuesta girarme, si es necesario sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir ´durmiendo´ básicamente cerrando los ojos porque no doy más. Me caigo dormida a las 20hs durmiendo a Toro, ¿porque soy una vaga? ¿porque me alimento mal? ¿o será porque no descando?”. En ese sentido, aconsejó: “No dejen que nadie las confunda, no permitan que no se valore el trabajo que una hace en casa todo el día y toda la noche ¡Somos superpoderosas! Creámoslo”.

SEGUIR LEYENDO: