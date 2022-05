Paulo Londra habría llegado a un acuerdo con la madre de sus hijas: los detalles

Paulo Londra y Rocío Moreno

Paulo Londra habría llegado a un acuerdo con su ex Rocío Moreno y madre de sus hijas Isabella de menos de dos años y Francesca, de dos meses. La ex pareja se reunió en Córdoba con los representes legales de ambas partes pasado el mediodía. De esta manera se terminaría la contienda que ella inició en la Justicia por compensación económica, por haber dejado su carrera a un lado para acompañarlo a él en la música y dedicarse a las hijas que tienen en común.

Según contó Ana Rosenfeld a Teleshow, abogada de Rocío junto con Luciana Ulla, quien viajó a Córdoba a acompañar a su clienta, se trata de un acuerdo global que además de la mencionada compensación -para la cual mañana iban a mantener una audiencia- la ex pareja definirá la cuota alimentaria que él deberá pasarle todos los meses para la manutención de sus dos bebés.

“Estuve angustiada pero falta poco y me pone feliz tener un espacio para mí y mis hijas, recibí mucho apoyo”, dijo Rocío en diálogo con Intrusos en las horas previas a la firma y agregó que desconocía a la persona con la que etuvo.

Según pudo saber este sitio hace unos días, la idea de Rocío era poder fijar una cuota alimentaria en la que además se contemplaran otros aspectos necesarios para la manutención de dos menores de edad como vivienda, servicios y obra social. Hasta el momento, no había ningún monto fijado en la Justicia así como tampoco un régimen de visitas para fomentar el vínculo entre las bebés y su padre, quien casi no las ve. Todo lo que él le pasa es parte de un acuerdo informal entre ellos.

Respecto a la audiencia a la que ambas partes tenían que presentarse mañana, al haber llegado a un acuerdo extrajudicial, el martes irán ante el juez solo los abogados para firmar los documentos correspondientes.

En su momento la abogada de Moreno en Córdoba, había contado: “Aún no hay juicio por compensación, están los puntos sobre los que se haría la demanda, pero para eso se necesita primero concluir esta etapa de negociación y la idea es llegar a un acuerdo, pero tampoco se puede hacer un acuerdo como si él fuera un empleado, no es lo mismo un empresario en cuanto a ingresos. Esto surge de la ley, se tienen presentes los ingresos y las necesidades y que es lo que ella dejo de hacer por acompañar a su pareja en su desarrollo personal”.

La semana pasada corrió el rumor en redes sociales de que el cantante le habría ofrecido a su ex y madre de sus hijas 200 mil pesos mensuales. Al respecto, su representante legal dijo que no podía dar precisiones ya que no solicitaron un monto en particular sino que pidieron “compensación” y que además por ley ella no puede hablar de números.

Allegados a la joven cordobesa de 23 años aseguraron que en un principio Londra “no quería pasarle ni 200 mil pesos” y que actualmente se manejan con una tarjeta de débito que ella utiliza en cuya cuenta él -en realidad a través de su padre- va depositando dinero, aunque ésta estaría muchas veces en “negativo” ya que “cada tanto le transfieren 20, 10 o 15 mil pesos” que ella reserva para pagar la prepaga.

Antes de la audiencia de hace dos semanas, tras llegar desde Buenos Aires y casi en paralelo al momento en el que estrenaba tema con Bizarrap, Londra vio a su hija Isabella, aunque no así a la más pequeña a quien en dos meses vio nada más que tres veces. Aunque pregunta por la más grande, aseguran que casi no lo hace por Francesca. Apenas terminó el encuentro, volvió a viajar, por lo que no vio nuevamente a las nenas.

Paulo y Rocío comenzaron su relación en el 2015 cuando estaban terminando la secundaria, luego ella se fue a otra ciudad a estudiar Ciencias Veterinarias mientras que él se abría camino en el mundo de la música. En el 2019 decidido a querer estar con ella él compró una casa (un amplio terreno con dos inmuebles, uno para él y otro para sus padres) y le propuso, a pesar de su corta edad, irse a vivir juntos. Fue entonces que ella dejó la facultad y comenzó la convivencia, que se coronó al año siguiente con la llegada de su primogénita.

SEGUIR LEYENDO: