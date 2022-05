Jorge Lanata volvió al programa tras superar el coronavirus: “No está en mis planes morirme todavía”

Jorge Lanata volvió a la radio tras recuperarse del coronavirus (Audio: “Lanata Sin Filtro”, radio Mitre)

Este lunes, Jorge Lanata regresó a su programa de Radio Mitre luego de ausentarse por coronavirus. El conductor de Lanata sin filtro había dado positivo dos días después de su esposa, Elba Marcovecchio. En un principio, el hisopado del periodista había sido negativo, y recién supo de su positivo cuando se realizó un nuevo test previo a un viaje laboral que tenía planeado a Miami.

“Jorge, querido. Fuerte el aplauso para recibirlo”, anunció Eduardo Feinmann en el clásico pase que hace con su colega en los últimos 10 minutos de Alguien Tiene Que Decirlo. “Acá estamos, señor”, saludó Lanata. “Grande, Jorge. No te mueras nunca”, se escuchó del otro lado del estudio. Y, entre risas, el periodista respondió: “No, no lo tengo planeado, no está en mis planes”.

De inmediato, contó cómo transitó los días con coronavirus en su casa: “Bueno, zafé otra vez. He zafado una vez más. Hubo mucho cansancio, pero nada más. Estoy bien. Dormí, dormí, dormí. Me vino bien”. Y agregó: “Está todo el mundo contagiado. Es increíble cómo aumentó el contagio”.

“Uno se da cuenta cuando empieza a enfermarse gente de su círculo. Cuando empiezan a caer algunos, aún vacunados”, agregó Feinmann a la consideración que había hecho Lanata, quien, por su parte, indicó que tiene tres dosis de la vacuna Pfizer: “Me imagino que por eso me agarró leve”.

Luego, siguió: “Qué embole el barbijo, cómo lo odio. Uno ya había pasado a valores este asunto”. Y Feinmann aportó la necesidad de utilizar el tapabocas en lugares cerrados así como también seguir lavándose las manos y aplicarse alcohol en gel.

“¿Vos qué onda? ¿Todo bien?”, le preguntó Jorge a su colega, quien le respondió con humor: “Bien, laburando mientras vos dormías”. “Qué caradura. Mirá quién habla”, contestó el conductor de PPT. “Bueno, ¿qué estuvo pasando?”, consultó y el pase siguió con un debate sobre la actualidad política nacional. Sobre el final de la clásica charla entre los conductores de Radio Mitre se despidieron con un cálido saludo. “Te extrañé”, le dijo Feinmann. “Yo también te extrañé”, aseguró Lanata.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en su casamiento

Días antes de que Lanata diera positivo, su esposa Elba Marcovecchio y su hija Bárbara también habían dado positivo de coronavirus. “Después del positivo de ellas, el protocolo decía que él a los tres días se tenía que hacer el test de antígenos y cuando se lo hizo hoy para viajar le dio positivo. Pero está perfecto”, dijo Jesica Bossi cuando lo reemplazó durante los días en que el conductor de Lanata sin filtro descansó en su casa.

Luego de que se supiera del resultado positivo de Lanata, Elba dijo a Teleshow que hasta ese momento lo transitaba sin síntomas. “Gracias a Dios”, destacó la abogada que para ese entonces ya había dado negativo. En tanto, ella también había transitado la enfermedad de manera asintomática.

Luego de dos años de relación, Elba Marcovecchio y Jorge Lanata sellaron su amor el 23 de abril con una gran fiesta que celebraron junto a 120 invitados en una estancia de Exaltación de la Cruz, a unos 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Además de la familia de ambos, entre los asistentes a la boda estuvieron el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, el músico Chano Charpentier, Eduardo Feinmann, Marina Calabró y Yanina Latorre.

”Estoy feliz, muy feliz, además siento que nuestros familiares están también muy felices y eso me pone más contenta todavía. Casarse es un proyecto de vida, y nos emociona porque es para toda la vida. Jorge apareció en mi vida y mi vida fue mucho más feliz desde ese momento, y para mí uno se lo jura a Dios”, dijo la abogada esa misma noche cuando habló con los medios. “Lo que me pasó con Elba, es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme con ella por Iglesia; la verdad es que vivimos una ceremonia muy linda y conmovedora”, agregó Lanata.

SEGUIR LEYENDO: