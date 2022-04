Mariano Martínez, entre los likes a Brenda Asnicar y cerca de Camila Homes

Brenda Asnicar, Mariano Martínez y Camila Homes

Mariano Martínez tiene más de dos millones de seguidores en Instagram donde suele compartir postales de sus hijos, trabajando o entrenando. En los últimos días sus redes sociales estuvieron bastante movidas luego de que llenara de likes a más de una famosa.

En las últimas horas, mantuvo un ida y vuelta con Brenda Asnicar. Luego de que la ex Patito Feo cambiara su foto de perfil y él rápidamente le pusiera Like, ella lo mandó al frente. “Bueno, Mariano, a mí también me gusta tu foto de perfil… ¿Ok?”, puso ella entonces y al ser delatado por la actriz, él solo atinó a escribir “Besos Bren”.

Sin embargo, ella no es la única famosa a la que el ex de Lali Espósito estuvo stalkeando y dando “Me gusta” en las redes en los últimos días. El actor también estuvo siguiendo muy de cerca el perfil de la ex de Rodrigo De Paul, Camila Homes.

“Naturally”, escribió la ex botinera junto a la selfie que se tomó en el espejo de la habitación del departamento de Puerto Madero al que se mudó cuando llegó de Madrid, recién separada del jugador de la Selección. Además de Antonela Roccuzzo y Wanda Nara, que claramente tomaron partido tras el escándalo, tambipen le puso un like el mencionado actor.

En la imagen que Mariano likeó Homes luce un conjunto deportivo negro y muestra la funda de su celular diseñada por la exclusiva marca Louis Vuitton. El gesto de Mariano en la foto que llamó la atención, al menos de quienes desconocen si hay un vínculo entre ellos o simplemente se trata de un guiño virtual.

Desde que comenzó la cuarentena en marzo del 2020 el actor comenzó a estar mucho más activo en las redes sociales y desde hace meses además suele subir videos cantando. Hace un tiempo compartió un clip junto a Rodrigo Tapari en el que se lo veía a los dos interpretando el tema “Yo sé”, que cantaba Mariano en la tira Son Amores, en la piel del Martín El Rey Sol Marquesi.

“No sé dónde me llevará…Pero me estoy divirtiendo. Así que todo lo que me divierta y me haga feliz lo voy hacer amigos. Jamás te arrepentís de ser ser feliz”, dijo el artista sobre su nueva faceta musical. Desde hace tiempo que el ex Campeones de la vida, Esperanza Mía y Amar después de Amar sube sus versiones de sus temas favoritos a sus redes sociales. En más de una oportunidad, salió a responder a las críticas. “Sinceramente es una distracción, un divertimento, después el ojo ajeno la verdad es que no me modifica, que sé yo, que digan lo que quieran”.

En una entrevista con Intrusos, el actor explicó: “Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

Martínez, que debutó a los 16 en La Nena, venía de interpretar, entre otros personajes, a Valentin D’Alessandro, en Campeones de la vida cuando en el 2002 el personaje de Martín Marquesi le permitió mostrar una nueva faceta, relacionada con la música. En aquel momento tenía un look muy distinto al actual, con pelo largo y ondulado.

El éxito de la canción fue tal que traspasó la pantalla: sonaba en las radios y también en los boliches, en donde los jóvenes hacían el mismo pasito que Mariano en la piel del personaje. A ese se le sumaron otros temas como “Guarda que vengo” y sacó un disco. Los arreglos de la mayoría de esos temas estuvieron a cargo de Fernando Monteleone, también encargado de los teclados y todas las canciones fueron escritas por el actor Facundo Espinosa, quien desde hace años se dedica a la música y en la tira que El Trece interpretaba a Coco, amigo de los personajes de Martínez y Nicolás Cabré.

