La curiosa coincidencia que reveló el papá de Mica Viciconte sobre el nacimiento de su nieto

El papá de Mica VIciconte reveló una llamativa coincidencia que vivió mientras nacía su nieto

Todo es felicidad en la vida de Mica Viciconte y Fabián Cubero, que se convirtieron en padres el viernes a la noche con la llegada de Luca. “No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos @lucacubero y gracias a todos por sus mensajitos”, escribieron ambos en una publicación compartida que hicieron en la mañana del sábado en sus cuentas de Instagram. Y agregaron las primeras fotos de la pareja junto al recién nacido.

Pero ahora quien se expresó públicamente fue el padre de la influencer, Hugo Viconte, que se mostró muy feliz por estrenar su título de “abuelo”. A través de su canal de Youtube, en el que suele hablar sobre pesca deportiva y también comparte algunas recetas, el hombre sorprendió al revelar una curiosa coincidencia del momento en el que nació su nieto.

Una de las primeras imágenes de Mica y Fabián junto al pequeño Luca en la clínica (@micaviciconte)

“Vine de un viaje de Bahía, llegué a las 7 de la mañana, me acosté un par de horas, tenía un cumpleaños a la noche. Eran las 11 de la noche, la música recuerdo que estaba fuerte, lleno de jóvenes porque era el cumpleaños de un chico que cumplía 30 y también mucha gente de mi edad, era familiar. Estábamos comiendo, todos pasándola bien”, comenzó contando para contextualizar.

Y continuó: “Estaba en fecha Micaela y se me da por mandar un mensaje al Whatsapp de la familia. Dije ´no aguanto más, estoy esperando muy ansioso, muy expectante´, algo de eso puse. Nadie mandaba nada, todos estábamos esperando la señal. Yo mandé el mensaje a las 23.01 y a las 23.02 me contesta mi mujer, la mamá de Micaela, que también estaba ahí pendiente, y el bebé estaba naciendo a las 23 horas”.

“Mi mujer se dio cuenta de ese detalle, que uno lo puede tomar como casualidad, como ese hilo conductor que los padres tenemos con los hijos... ¿Existe o no existe? A mí me pasó eso, se me apareció mi hija a las 23, disparé el mensaje a las 23.01, a las 23.02 me contestó su mamá y él nació a las 23″, reflexionó. En tanto, y a modo de broma por la increíble popularidad del recién nacido, cerró: “A él se le hizo más fácil los seguidores, ya tiene 150 mil, a mi me cuesta un poco más...Pero realmente estoy esperando como si mañana lo fuera a llevar a pescar. Me parece que estoy un poquito desordenado”.

Con apenas dos días de vida, trascendió que Luca ya le cumplió uno de los sueños de su papá. Es que, desde que se enteró de su llegada, Cubero supo que su hijo compartiría con él una de sus mayores pasiones. Por eso, en la tarde de este domingo, el exfutbolista le comunicó la noticia a sus seguidores de Instagram: el pequeño ya es socio de Vélez Sarsfield, el club de sus amores.

Luca Cubero ya es socio de Velez Sarfield

Luca llegó al mundo en la Clínica Suizo-Argentino, a la que sus padres tuvieron que correr cuando empezaron las contracciones. Y, por suerte, a los pocos minutos ya estuvo prendido al pecho de su mamá, quien en las últimas semanas ya no podía contener su ansiedad por conocer al pequeño. De inmediato, tanto Poroto como la campeona de Masterchef Celebrity 3 empezaron a compartir con sus seguidores las primeras fotos del recién nacido. Pero, además, Cubero decidió publicar la imagen del carnet de socio vitalicio de El Fortín del bebé, que acompañó con la melodía del tema Como desde la primera vez, de Santiago Cruz.

