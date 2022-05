Los últimos días de Mica Viciconte antes de convertirse en mamá: ecografía y cumpleaños familiar

Mica, ansiosa por la llegada de Luca

Falta muy poco. Apenas días, horas, para el nacimiento de Luca, el primer hijo de Mica Viciconte junto a Fabián Cubero. Y, como en toda madre primeriza, hay mucha ansiedad. La influencer ya tiene todo listo para la llegada de su bebé, y en medio de este momento de felicidad, también se hizo tiempo para celebrar su propio cumpleaños en la noche del martes.

“Fin del Cumple en nuestro lugar favorito. Mica Viciconte, espero que hayas pasado un día increíble ¡Te Amamos!”, escribió el ex futbolista en Instagram, junto a una foto en la que se los ve cenando en un restaurante de Pilar junto a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de él fruto de su relación con Nicole Neumann.

Mica Viciconte festejó su cumple junto a su pareja Fabián Cubero, y las hijas de él, Indiana, Sienna y Allegra

En tanto, en las primeras horas de la tarde de este miércoles, la ex Combate también vivió otro emotivo momento al irse a hacer la última ecografía antes del parto. “Ultima eco y Luca Cubero se hace esperar. Todo está bien, a esperar nomás”, escribió junto a una imagen suya en el control médico.

La última ecografía de Mica

En uno de sus últimos posteos, Mica también había mostrado el lujoso cochecito que obtuvo por canje. “Miren lo que es la nave de Luca Cubero. Ahora si... ¡Que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos bebé”, escribió junto al video en el que se la ve maniobrando el carrito y mostrando su avanzado embarazo. El cochecito en cuestión es un modelo premium de una marca internacional, que consiguió a través de un canje, y su valor -si se hace su conversión de euros a pesos argentinos -asciende a 300 mil pesos.

Horas después de haberse coronado como la ganadora de la tercera temporada de Masterchef Celebrity, Viciconte había hablado en exclusiva con Teleshow. “Re disfruté el embarazo, agradecí haber trabajado, aparte me queda como recuerdo. Creo que también se puede mostrar otro tipo de mensaje, porque a veces uno dice que la embarazada no puede hacer nada. Por supuesto que hay embarazos con más riesgo y, obviamente, el médico te tiene que habilitar. Pero en mi caso es un embarazo dentro de todo saludable, entonces me permitía trabajar y está bueno mostrar que uno puede seguir haciendo las cosas. Sino se te hace eterno...nueve meses encerrada en una casa”, había confesado.

En ese sentido, también había comentado cómo se ve como madre: “En mi vida en general, soy de poner muchos límites, pero todos me dicen: ‘Cuando tengas tu hijo vas a ceder en todo´. La verdad no sé cómo voy a ser, creo que a veces los límites están buenos pero no me imagino. Quizás me encuentro en un mundo que digo todo que sí, así que por las dudas no digo nada”. Y había opinado sobre el rol de papá de Cubero: “A Fabián como papá ya lo vivo, lo conozco bastante porque lo veo con sus hijas. No puedo decir nada malo, es un padre presente, que está, es bastante permisivo te diría, por eso yo no quiero ser tan permisiva, pero tampoco quiero quedar como Cruela de Vil al lado de él. Voy a tener que buscar un intermedio”.

“Ojalá salga todo bien con el embarazo y me permita trabajar, quizás no en un programa como Masterchef de tantas horas, pero si me permite lo podría hacer tranquilamente. El primer tiempito me parece que me voy a abocar al bebé, pero después que fluya”, había contado.

