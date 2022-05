Fer Vázquez habló a un año de su brutal accidente: el nuevo tema con Rombai y la respuesta a Emilia Mernes

El líder de Rombai se separó de la cantante en 2018, y se alejaron luego de frases cruzadas en las redes sociales

El viernes por la noche Fer Vázquez dijo presente en LAM (América), a un año del accidente de tránsito donde casi pierde la vida, y del que aún tiene secuelas. El líder de Rombai estrenó un nuevo tema después de la pausa que hizo en su carrera para priorizar su recuperación física y por las restricciones en torno a la pandemia de coronavirus. El cantante uruguayo habló de su reencuentro con la música y también recordó su separación de Emilia Mernes, quien fue su compañera en la banda, luego su pareja y finalmente blanquearon la ruptura en 2018.

“Viví dos años en Miami, pero la movida está absolutamente acá, todo el mundo está mirando lo que pasa en la Argentina”, aseguró el joven de 28 años cuando Ángel de Brito le consultó por qué había decidido instalarse en Buenos Aires. Luego el conductor mencionó a las talentosas exponentes que trascienden fronteras gracias a su talento: Nicky Nicole, María Becerra, Oriana Sabatini, Lali, Tini. “Antes quizás yo iba a allá en busca de un sonido y hoy lo encontrás acá, se niveló mucho la calidad también”, sumó el invitado.

“Siempre que lanzamos una música nueva, se renueva esa fe de volver a conectar con un público”, aseguró, a horas del estreno del videoclip de su nueva canción, “Vamo A Tomar Una”. En este sentido, explicó que después del choque de la camioneta en la que manejaba un amigo estuvo dos meses abocado a la rehabilitación, y aunque ya pasó más de un año, todavía hace fisioterapia para mejorar una lesión en el hombro. “No podía tocar la compu, el piano ni nada, tenía que estar en una postura recta, así que fue como un camino bastante espiritual el hecho de no tener cuerpo físico porque me obligó a un camino interior”, explicó.

Los cantantes estuvieron en pareja desde 2016 a 2018: Emilia Mernes actualmente está de novia con Duki

Aunque aseguró que en su presente está felizmente en pareja con una argentina -de la que prefirió no revelar muchos datos-, las referencias a su noviazgo con Mernes no tardaron en llegar. “¿Cómo estás con Emilia? ¿Pésimo, no?”, quiso saber Ángel, y el cantante negó de manera rotunda tener una mala relación. De todas maneras, reconoció que la última vez que habló de la artista entrerriana hubo repercusiones negativas.

“Me preguntan y yo respondo, no es que yo quiera hablar de ella, es obvio que siempre me van a preguntar, pero creo que se tomó a mal lo que dije, y en realidad dije que estaba feliz de haber compartido esa etapa juntos y que estaba orgulloso por ella”, aseguró. Se refería a una entrevista que brindó algunos meses atrás donde sostuvo que le generó admiración haber sido el creador de Márama y de una artista de la talla de Emilia. En noviembre último Mernes reaccionó cuando sus fanáticos le hicieron llegar el fragmento donde la mencionaba, y sentenció con indignación: “Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante”.

En su visita a LAM, Vázquez reafirmó: “Yo siento que hicimos cosas juntos, en su momento fuimos a Miami, que era una idea mía al principio y ella me acompañó; la presenté con Walter, él la presentó con Sony y la ayudó mucho. Han hecho un gran equipo y obvio que debido a su talento la está pegando mucho. La está rompiendo mal”.

Sobre el juicio donde se enfrentó a los integrantes de Márama, reconoció que concluyeron el vínculo laboral y personal en malos términos: “Nunca más, yo siento que se portaron mal conmigo, pero trato de dejarlo atrás para enfocarme en otras cosas”. Sobre los motivos detrás de la pelea, aseguró: “Tuvimos un manager que siento que nos hizo pelear, y yo lo quería sacar porque estaba haciendo mal su laburo, me constaba, le dije a Agustín (Casanova) que lo saquemos porque no estaba bueno, y terminamos en la Justicia”.

