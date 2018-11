—Desmanejos varios, digamos. No viene al caso entrar en detalles, pero cuando se habla de un mánager que hace las cosas mal, no hay mucho para imaginar… Y ahora salió esto del juicio, cuando yo tengo todas las pruebas de que con Agus fuimos socios. Entonces, si tenemos que ir a tribunales, iremos. Va a ser un embole, porque meterse en todo ese asunto de abogados no está bueno y, menos, para nosotros que somos artistas. Y me da pena por él porque, la verdad, no lo reconozco haciendo este tipo de cosas. Pero yo voy a hacer todo lo que sea necesario para defenderme, porque todo este asunto me ha hecho quedar muy mal parado.