La reaparición de Camila Bordonaba en las redes sociales, a 20 años de Rebelde Way

Camila Bordonaba fue figura de Chiquititas, de Rebelde Way y siguió trabajando en varias novelas, hasta que en el 2009 decidió alejarse de los medios. Se fue a la Patagonia y aunque sigue ligada al arte y en contacto con algunos de sus ex compañeros, su vida es casi un misterio. En los últimos días, la actriz reapareció en las redes sociales.

La artista fue la voz en off de un video realizado por Mamanitas Acampe Cultural. En él, pide ayuda para recaudar fondos para comprar un bosque en el Sur argentino que está a la venta. “Para que sea para todes, para que no caiga en manos equivocadas. Por menos propiedad privada, y más espacios de arte y sanación”, se la escucha.

El video con imágenes del bosque y del espacio cultural que allí funciona, está acompañado por un texto: “Mamanitas esta en venta y necesitamos tu ayuda para comprarlo. Queremos que ese pedazo de bosque nos siga uniendo, Y si no tenes plata nos ayuda mucho que compartas, que le cuentes a la gente de esto. Es una gran misión pero sabemos que juntes lo podemos lograr”.

Una de las últimas fotos públicas de ella corresponden al 2020, cuando desde el espacio cultural donde ella trabaja, la cooperativa Hacedora de Arte, compartieron imágenes del backstage de un videoclip que quien interpretó a Marizza Pía Spirito en la tira de Cris Morena, dirigió y produjo junto con una colega. Se trata del clip “Ser siendo”, del dúo femenino Las Martas.

En las postales se la puede ver a la actriz vestida de negro y con barbijo dirigiendo a las cantantes y dando indicaciones y hasta maquillándolas. Y aunque no se puede observar bien su cara debido al tapaboca, se la puede reconocer fácilmente y se puede deducir que está muy parecida a sus épocas en Buenos Aires.

Camila nunca dejó de estar ligada al arte, en estos años en el sur se dedicó a trabajar en centros culturales y en diferentes espacios. Detrás de cámara y con un perfil bajísimo Bordonaba despliega todo lo que aprendió en sus años de televisión, ahora como directora, ya que durante la etapa en Chiquititas y Rebelde Way participó de infinidad de clips.

En el 2017 Bordonaba estuvo en Buenos Aires y visitó a su ex compañero de elenco en su programa de radio. “Hace rato me fui de la Capital y viajo por el país, está muy lindo afuera”, dijo sin dar demasiados detalles sobre su vida y Colombo recordó una divertida anécdota de cuando hacían Chiquititas: “Nos llevábamos bien, mi primer año de México a acá y le dije ‘che, gracias porque es difícil y me gusta que seas mi amiga’ y ella con su ternura característica me dijo ‘no somos amigos, somos compañeros de trabajo’”.

Fue él quien justamente hace unas semanas habló de ella en televisión. “Hablé ayer con Cami -dijo en marzo-, yo creo que ella siempre fue muy especial y tuvo una visión de vida, que encontró donde canalizarla y está feliz. Ella no tiene Instagram y trabaja con un grupo de artistas circenses y tiene una productora. Tiene un nivel de talento increíble”.

Desúés de estar en Chiquititas y Rebelde Way, protagonizó El patrón de la vereda con Gustavo Bermúdez y formó parte de los elencos de Son de Fierro, Gladiadores de Pompeya y Atracción x 4. De golpe dejó de estar en pantalla y de dar notas, convirtiéndose prácticamente en un misterio. “Me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando”, dijo en algún momento.

