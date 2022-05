Familia ensamblada: la salida de Sabrina Rojas y el Tucu López con la hija de la modelo

El Tucu López y Sabrina Rojas

Sabrina Rojas y el Tucu López son una pareja ya consolidada. A donde va uno va el otro, trabajan juntos y el pareciera haberse ensamblado a la perfección a la familia que ella formó con su ex, Luciano Castro. El miércoles por la noche los conductores salieron a pasear con Esperanza, la hija de la modelo y pasaron por una galería de arte.

Así, la ex de Luciano Castro y el ex de Jimena Barón fueron a la inauguración de la muestra del reconocido artista plástico, Sergio Monaco, alias Conde Divagante, en la galería Roca de Recoleta, la exhibición bautizada como “Terapia de la Medialuna” que se podrá visitar hasta el 12 de Mayo, donde se pueden apreciar 15 cuadros y 18 esculturas.

Sabrina Rojas y el Tucu López en la muestra de arte de Sergio Monaco

Sabrina Rojas, su hija Esperanza y el Tucu López (RS Fotos)

Quien también asistió a la muestra donde predomina el trabajo en mármol fue Moria Casán, quien se llevó una escultura de regalo de parte del artista. Gynette Reynal y Benjamin Alfonso también fueron a la muestra.

Sabrina Rojas y el Tucu López

Desde América confirmaron que Emparejados, el programa del Tucu y Sabrina que sale al aire los domingos, se prepara para volver muy pronto con un formato renovado tras un descanso. A su vez, desde la emisora confirmaron que también están trabajando en una remake del clásico de Gerardo Sofovich, La noche del domingo.

La noticia de la separación de Rojas de Luciano Castro luego de diez años de relación y dos hijos en común, Fausto y Esperanza, sacudió al mundo del espectáculo pero rápidamente los protagonistas lograron rehacer su vida e incorporaron a sus parejas a su familia ensamblada, a tal punto que ella dijo que no descartaba irse de vacaciones con su novio, su ex y Flor Vigna:. “Hoy estábamos hablando de eso, de hacer algo todos juntos. Somos muy modernos, chicos. No se asombren. Somos así”.

“¿Cómo la ves a Flor como madrastra?”, le preguntó un notero hace un tiempo y ella repsondió: “¡Sí! Y bueno, ahora está haciendo un poco ese papel. Cuando está con mis hijos es así”.

A comienzos de marzo y en sintonía con la buena relación que aparentan ambas parejas, se habían reunido para festejar el cumpleaños número 7 de Fausto. “Risas y mucho amor”, escribió Rojas junto a un video en el que se resumían los mejores momentos del cumpleaños de su hijo, dando cuenta de que lograron ensamblar a la perfección la familia. Sin embargo, no dejaba de llamar positivamente la atención el hecho de que todos se diviertan tanto cada vez que están juntos. Y que los niños se muestren tan a gusto con eso.

La relación entre los cuatro es tan buena que la modelo hasta ayudó a la ex Combate a organizarle una fiesta sorpresa a “Lu”, como ambas llaman cariñosamente al protagonista de El primero de nosotros. “Por muchos momentos así, todos juntos”, había escrito en sus redes sociales, feliz, la modelo a la vez que le agradecía a Vigna que la dejara participar de la celebración.

Aunque ya se comprometieron, Sabrina y el Tucu aún no pueden casarse ya que ella aún no está divorciada. “Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, había dicho al respecto. Para festejar, habían realizado una ceremonia íntima: “Muy como nosotros, sencillo”. Alguna vez se refirió también a la posibilidad de ser madre nuevamente: “Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”.

