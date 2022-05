La verdad detrás del reencuentro de Mambrú después de 20 años que ilusionó a sus fanáticos: “¿Volvemos?”

El reencuentro de Mambrú, 20 años después (Video: Instagram)

—Puede ser que esta vez... Encuentro. Estamos iguales.

—20 años no son nada.

—¡20 años! ¡¡Nos vemos pronto!!

—¡Esto acaba de pasar! ¡20 años! ¿Volvemos?

—No sé qué decir.

Casi a la misma hora y desde el mismo lugar, Germán Tripa Tripel, Gerónimo Rauch, Pablo Silberber, Emanuel Ntaka, Germán Tripa Tripel, Milton Amadeo utilizaron sus respectivas cuentas de Instagram para publicar fotos y videos de su reencuentro a 20 años del nacimiento de Mambrú, la popular banda que formaron en 2002 cuando ganaron Popstars.

Por ese entonces, llenaron teatros, estadios, sus discos se convirtieron en triple platino y oro, y también salieron de gira por la Argentina y Latinoamérica: llevaron su música a Perú, Paraguay, Uruguay, Chile. Tres años después, en 2005, y luego de considerar que habían alcanzado a su mayor éxito, los cinco integrantes decidieron disolver la banda y continuar cada uno con su carrera de solista.

Sin embargo, las fotos, los videos y los comentarios sobre una posible vuelta que hicieron en Instagram el miércoles por la noche revolucionaron las redes sociales e ilusionaron a los fanáticos que los siguieron 20 años atrás.

La foto que compartieron los ex integrantes de Mambrú para hacer el antes y el después (Instagram)

De inmediato, comenzaron las especulaciones: si volverían a tocar como antes, si sería solo para un único recital especial. Lo cierto es que después de tanto tiempo, cada uno continuó con su carrera y algunos incluso ni siquiera viven en el país.

En diálogo con Teleshow, Germán Tripel -popularmente conocido como Tripa- aseguró que se trató de una “reunión de amigos” en la que hablaron “de todo”. “No descartamos nada”, respondió ante la consulta sobre algún posible reencuentro de Mambrú a los escenarios.

Gerónimo Rauch, por su parte, le puso paños fríos a las versiones sobre una posible vuelta, al menos en lo inmediato. “Es imposible”, sostuvo el músico que está viviendo y triunfando en España. “Fue un encuentro entre amigos. Lo hacemos siempre que podemos y da la casualidad que yo estoy acá. Pero ya me vuelvo a Madrid nuevamente”, explicó y desmintió cualquier chance de hacer un show Mambrú.

En tanto, aclaró que la foto del antes y después la realizaron porque les pareció “interesante” compartirla apropósito de los 20 años de la formación de la banda.

Otra de la foto que compartieron en sus redes sociales los ex Mambrú sobre su reencuentro

En 2017, Gerónimo Rauch ya se había referido sobre la posible vuelta de Mambrú y en ese entonces también aseguró que no sería viable. “Hace muy poco nos juntamos. Hicimos un asado y corroboramos que no nos vamos a volver a juntar. Pero más que nada porque ninguno tiene el deseo de que volvamos a ser Mambrú. Sí vamos a seguir siendo amigos, por supuesto. Pero cada uno tiene su carrera y quieren seguir, por ese camino”, explicó a Teleshow en octubre de ese año.

Por su parte, hizo referencia al reencuentro de Bandana -banda femenina de Popstar que también se volvió a juntar- y aseguró: “La diferencia entre Mambrú y Bandana es que nosotros siempre nos sentimos solistas. Nos juntamos y nos sentimos muy bien, pero funcionamos mejor separados”.

¿Cómo eran aquellos reencuentros entre los ex Mambrú? “No cantamos, no agarramos una guitarra ni nada. Más que nada fue volver a encontrarnos y ver cómo nos sentíamos cada uno después de tanto tiempo. Yo me fui hace 10 años, lo vi a Pablo en Londres, lo vi a Tripa el año pasado, que lo invité a cantar conmigo, pero a Manu y a Milton no los veía desde que nos separamos”, dijo por ese entonces. Sin embargo, anoche sí hubo música en la reunión que quedó registrada a través de videos que compartieron ellos mismos en sus redes sociales.

“Che, ¿ustedes se coparían…?”, analizaron durante los años que estuvieron separados. “Nos miramos y... no, no. Estamos muy contentos y este reencuentro va a hacer que nos volvamos a juntar como amigos y ex compañeros, pero no como músicos”, contó Gerónimo Rauch.

