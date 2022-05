Roberto García Moritán comparó a su hija Ana con Pampita: “¡No se rinde nunca”

La hija de Pampita y Roberto García Moritán aprendió a bajarse de la cama

Ana, la pequeña hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, va creciendo a pasos agigantados. La beba de nueve meses no deja de sorprender con sus avances a sus padres, quienes se muestran orgullosos y lo documentan casi a diario en sus redes sociales. Sin embargo, el último video que compartió el legislador impactó a todos, ya que asombró la destreza que logró la pequeña siendo tan chiquita. “Ya es como la madre, ¡no se rinde nunca!”, escribió junto al posteo.

“¿Cómo se baja de la cama? Con cuidado”, se la escucha decir a la modelo mientras ayuda su hija a descender de la cama matrimonial. “Tranquila, despacito”, la va aconsejando. “¡Despacito, terremoto!”, agrega el también empresario, preocupado porque no sufra ningún golpe. Finalmente, y luego de varios intentos mientras se escuchaba la carcajada de Ana, se pudo ver cómo logra su cometido. “¡Bravo, muy bien!”, la felicitan, provocando los aplausos de la niña, que se muestra feliz tras haberse deslizado de manera perfecta hacia el piso alfombrado. Todo parece indicar que falta muy poco para dar sus primeros pasos.

Pampita junto a Anita, su beba de nueve meses

Dos meses atrás, Anita también había sorprendido a Pampita tras pronunciar “mamá” por primera vez. En una emotiva grabación, cuando apenas balbuceó la primera sílaba, la ex jurado de La Academia le preguntó: “¿Cómo es?”. “Mamá”, respondió la beba, y desató la euforia y los aplausos de quienes estaban a su alrededor.

Madre full-time, la conductora siempre la lleva consigo a las grabaciones de El hotel de los famosos. Allí acondicionó el camarín a sus necesidades, para que ambas puedan estar cómodas. “Tenemos de todo, es casi un jardín de infantes”, le reveló semanas atrás Ardohain a Cande Ruggeri, la host digital del reality, mientras mostraba el amplio living de la vivienda, en el que se podía ver un cómodo sillón y una mesa con lugar para seis comensales, todo iluminado por un enorme ventanal. Después de mostrar algunos de sus vestidos y abrigos, también dejó ver el placard de su hija. “A la mañana viene en pijama, porque la saco de la cuna 7.30, y después acá la bañamos, la cambiamos...”, comentó mientras mostraba algunas de las prendas de la niña.

En una entrevista exclusiva con Teleshow, la modelo había contado cómo hizo para organizar sus horarios y combinar este trabajo con su vida familiar. “Hubo en casa una conversación. Les dije a mis hijos: ‘Mamá durante 4 meses va a estar haciendo este proyecto soñado, así que necesito el apoyo de todos’. Y por suerte todos están colaborando con la mejor predisposición y saben que esto también es temporal, así que me van a compartir un poco más que en otros proyectos”, había revelado. Además, había reflexionado sobre los motivos detrás de esa pasión arrolladora con la que encara los proyectos: “Lo que pasa es que no me gusta la hipocresía, no entiendo la gente que hace las cosas a medias, que no le pone todo, toda la pasión y todo el corazón a la vida; no podría vivir de otra manera que no sea al 100%”.

Pero además, Pampita cuenta con la ayuda de Brisa, su sobrina de 19 años. . La joven, que es hija de Leonardo Ardohain y de Leticia Geis, vivió en su Doblas natal, en la provincia de La Pampa, y hace poco que viajó a Buenos Aires para instalarse y ocupar el rol de niñera de Ana por pedido de la conductora, que quería alguien de confianza para cuidar a su beba. Y quién mejor que alguien de la familia para ello.

SEGUIR LEYENDO: