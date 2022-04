Su increíble vestidor y el placard para su hija: los secretos del camarín de Pampita en El Hotel de los Famosos

Pampita mostró la intimidad de su camarín (Video: El Hotel de los Famosos)

El camarín de Carolina Pampita Ardohain en El Hotel de los Famosos es muy importante para ella: pasa 12 horas por día en ese lugar, prácticamente es su segunda casa. Por eso, tiene que estar lo más acondicionado posible a sus necesidades, especialmente teniendo en cuenta que siempre lleva consigo a Ana, la pequeña de ocho meses que tuvo junto a su marido, Roberto García Moritán. Pero hasta ahora, nadie había podido entrar para verlo en detalle: fue Cande Ruggeri, la host digital del reality, quien se encargó de que la conductora le abra las puertas de su intimidad en el backstage de las grabaciones.

“Les voy a mostrar absolutamente todo, cada rinconcito y todo lo que tiene adentro”, anunció Cande, justo antes de golpearle la puerta a la top, que la recibió con una sonrisa y su beba en brazos. “Tenemos de todo, es casi un jardín de infantes”, reveló Ardohain mientras mostraba el amplio living de la vivienda, en el que se podía ver un cómodo sillón y una mesa con lugar para seis comensales, todo iluminado por un enorme ventanal.

Luego, Pampita la invitó a conocer el increíble vestidor. “Todo el mundo sueña con tenerlo, pero todo es prestado. Se usa y se devuelve”, aclaró la anfitriona, que también aseguró que tiene que disponer 10 looks por semana, porque usa dos outfits por día -uno para los copetes y otro estar adentro del hotel-. Sus asistentes son las encargadas de preparárselos: “Ellas buscan en todas las marcas, lo uso y lo devuelven”.

Pampita le mostró sus outfits a Cande Ruggeri, pero aclaró: "Todo es prestado"

Después de mostrar algunos de los vestidos y abrigos, también dejó ver el placard de su hija. “A la mañana viene en pijama, porque la saco de la cuna 7.30, y después acá la bañamos, la cambiamos...”, comentó mientras mostraba algunas de las prendas de Anita.

Y, acto seguido, fueron hacia el sector donde tiene su ropa de color blanco. “Fue más fácil porque combinamos marcas, ponemos a veces el short de uno y la remera de otro, iba a hacer un lío si había más colores, fue lo más fácil”. Además, mostró la colección de botas que usa. Por último, exhibió el sector de maquillaje, que cuenta con un gran espejo con luces y una mesada donde ubica los productos que usa. “Me traje la Virgencita de casa, porque iba a estar muchas horas acá. Me acompaña y le ponemos florcitas, velas”, destacó. Pero, puntillosa con su rutina y la de su hija, Pampita tuvo que despedirse: “Ya está en hora de siesta, de que nos abrazamos y vamos a la cuna”.

Días atrás, en una entrevista exclusiva con Teleshow, la modelo contó cómo hizo para organizar sus horarios y combinar este trabajo con su vida familiar. “Hubo en casa una conversación. Les dije a mis hijos: ‘Mamá durante 4 meses va a estar haciendo este proyecto soñado, así que necesito el apoyo de todos’, y por suerte todos están colaborando con la mejor predisposición y saben que esto también es temporal, así que me van a compartir un poco más que en otros proyectos”, había revelado. Además, había reflexionado sobre los motivos detrás de esa pasión arrolladora con la que encara los proyectos: “Lo que pasa es que no me gusta la hipocresía, no entiendo la gente que hace las cosas a medias, que no le pone todo, toda la pasión y todo el corazón a la vida; no podría vivir de otra manera que no sea al 100%”.

SEGUIR LEYENDO: