El dolor de Jorge Taiana por la muerte de su madre: “Perdoname si sigo llorándote”

Desde hacía ya un tiempo, Jorge Taiana venía compartiendo algunos enigmáticos mensajes en sus redes sociales. Y muchos creyeron que estos tenían que ver con su relación con Claudia Villafañe, que enfrentaba serios rumores de crisis. Sin embargo, luego se supo que muchas de las reflexiones que publicaba el actor y productor tenían que ver con el estado de salud de su madre quien, finalmente, falleció hace apenas unas semanas.

“Estoy destrozado sin entender lo que pasó”, fue lo que le dijo en ese momento Taiana a Teleshow. Ahora, en tanto, decidió volcarse a su cuenta de Instagram para homenajear a su madre con unas sentidas palabras que decidió acompañar con una foto de ambos. “Mamucha de mi corazón. La vida pasa tan rápido y la gente que amamos se va. Vos te fuiste así, de repente y no pudimos hacer nada”, comenzó diciendo el actor y productor.

Y continuó: “Perdoname si sigo llorándote, pero es la única forma que encuentro para soportar tu ausencia. Solo deseo que estés bien, en paz. Siempre estarás en mis recuerdos y en mi corazón como la persona que con su existencia hizo de mi lo que soy. Gracias Mami, te amo mucho. Y como vos me decías siempre y ahora: ¿hasta cuándo no nos vemos?”.

El posteo de Jorge Taiana

Cabe recordar que Jorge estuvo todo el verano de gira junto a Dady Brieva con la obra Súper Dady, el mago del tiempo, con la que estuvo recorriendo la costa atlántica y Uruguay y que este mes desembarca en el Teatro Regina. Así que el trabajo le impidió pasar más tiempo junto a su madre, de quien no estaba preparado para despedirse.

A principios de marzo, Villafañe había salido por teléfono durante una entrevista que le estaban haciendo a su hija Dalma Maradona en LAM y no había querido contestar nada en relación a su pareja. Inmediatamente después, Taiana había compartido un par de reflexiones que llamaron la atención. “Si a ti no te valoran es porque no estás en el lugar correcto. Los que te conocen son los que te valoran”, puso en una story. Y en otra agregó: “Nunca te quedes en un lugar donde nadie ve tu valor. Y nunca te adaptes a lo que no te hace feliz”.

Sin embargo, consultado por este medio sobre su situación con Claudia, Jorge había asegurado: “Estamos muy bien”. Y luego continuó con el perfil bajo que lo caracterizó durante los más de dieciocho años que lleva su noviazgo con la ex de Diego Maradona. De hecho, el actor y productor fue abordado por la prensa durante el sepelio de su amigo Enrique Pinti, que murió el pasado 27 de marzo, pero se negó a hablar de su vida personal aunque dejó en claro que no estaba solo.

Antes de instalarse en Buenos Aires y convertirse en el exitoso empresario teatral que acompañó a Midachi durante años, Taiana había dado sus primeros pasos en la actuación en Helvecia, un pueblo ubicado en el departamento de Garay, provincia de Santa Fe, donde pasó su adolescencia. Más tarde y luego de haber vivido también en la ciudad de San Lorenzo, se mudó a Rosario para estudiar Farmacia. Trabajó en una fábrica de cerámica industrial y en una aceitera. Pero luego se trasladó a la Capital Federal, donde trabajó como actor y de a poco fue formándose como productor de espectáculos.

