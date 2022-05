Flor Vigna compartió una foto con un radical cambio de look que sorprendió a sus seguidores: dejó el rubio por el pelirrojo

Flor Vigna (Foto: Gastón Taylor)

Flor Vigna de unió al grupo de los cambios de look, abandonó el rubio para jugársela por un pelirrojo al estilo naranja. La cantante cambio su onda en los filtros de las redes sociales y se mostró con un color de pelo diferente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió una selfie con una melena naranja y escribió: “Mmmm”, junto a dos emoticones de naranjas. Jugando con los filtros que tiene la aplicación mostró cómo quedaría si se cambiara el pelo rubio al pelirrojo.

Con más de 5,5 millones de seguidores de Instagram, Flor Vigna está muy activa en sus redes sociales. Desde que lanzó su carrera como cantante, hizo algunos cambios en sus redes sociales, y tal como ella contó, paralelamente atravesó una metarfosis personal que desembocó en una firme postura frente a las críticas.

Actualmente en pareja con Luciano Castro, Flor suele publicar varias fotos y videos junto al galán en sus redes sociales. Meses atrás, sin ir más lejos, subió imágenes al borde de la censura, en las que ambos recrearon a la mítica pareja de Pamela Anderson y Tommy Lee. Pero lo cierto es que después de esta jugada sesión, Vigna fue por más y compartió con sus más de cinco millones de seguidores de Instagram un posteo con dos postales en las que se los ve a ambos en la cama, mientras ella abraza al actor. “Tus ojitos color miel y todo lo nuevo que me haces descubrir”, escribió la influencer.

Como era de esperar, la publicación recibió miles de “me gusta”, pero el que más sorprendió fue el de la ex de Castro, Sabrina Rojas, de quien se separó en mayo. Si bien ella rehízo su vida amorosa con el Tucu López y siempre dejó en claro que había una buena relación con el padre de sus hijos, la reacción de la conductora de Emparejados (América) no deja de sorprender, ya que la publicación de Flor tenía un tinte fogoso que podría haberle causado celos. Lejos de esa actitud, la modelo volvió a demostrar que ya no quedan cenizas donde en algún momento hubo fuego.

Por caso, a fines de octubre compartieron una cena los cuatro e, incluso, Sabrina celebró Año nuevo junto a su ex y a la actual del actor en Mar del Plata, en tanto que su novio decidió pasarla en su Tucumán natal con su familia. No obstante, mientras compartía el festejo con Luciano y Flor, Rojas decidió hacerle una videollamada a López y publicó una captura en sus historias de Instagram. “Así, este cuarteto de amor recibe este 2022″, escribió.

Cabe recordar que en noviembre de 2021 la artista borró todas sus publicaciones de Instagrama para focalizar su contenido en su carrera musical. Por estos días acumula poco más de veinte posteos, donde también le dedica algunos elogios a su pareja, Luciano Castro. Desde que lanzó el videoclip “UY!”, apostó de lleno a su faceta de compositora y productora autogestiva para generar nuevas canciones. Así llegó “Suelto”, con la colaboración de Miss Bolivia, y más tarde su nuevo sencillo, “Una en un Millón”.

