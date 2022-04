El divertido reclamo de Michael Bublé a Luisana Lopilato: “Mi confianza se ha roto para siempre”

El reclamo de Michael Bublé a Luisana Lopilato en un divertido desafío viral

Sin dudas, Michael Bublé y Luisana Lopilato son una de las parejas más divertidas de las redes sociales. Siempre se los ve practicando juntos varios desafíos virales y, en esta ocasión, se sometieron a un “test de intuición”, en el que se suponía que ambos tendrían que mantener los ojos cerrados y ella debía adivinar los gestos que su marido hacía.

Pero lo cierto es que la actriz no pudo contenerse y decidió hacer trampa: nunca respetó la condición de cerrar sus ojos. Entonces, luego de ver el video al que le agregó la frase “Ella no entendió la consigna”, lo publicó en su cuenta de Instagram mandándola al frente con su seguidores. “Mi confianza se ha roto para siempre”, expresó, a modo de “reproche”, pero con tono de humor.

Días atrás, el canadiense estuvo acompañando a la ex Rebelde Way en su reencuentro con el resto del elenco de Casados con hijos. Allí, anunciaron la versión teatral de la sitcom y Bublé fue el encargado de retratar el momento en el que los actores comenzaron a trabajar en lo que será la obra que debutará a comienzos del próximo año. Luego de las restricciones por el coronavirus y una vez que los protagonistas pudieron coordinar sus agendas, ya es un hecho que el próximo verano estará en calle Corrientes. Sin embargo, será sin el personaje de María Elena que interpretaba Érica Rivas, que habría estado en desacuerdo con algunos puntos del guion.

MIchael Bublé, el encargado de retratar el reencuentro de los protagonistas de Casados con hijos

Por otra parte, en una reciente entrevista con Teleshow, Bublé se había referido al concierto que dará en el país en octubre. “El de acá no es un show más, es mi país, sé que soy un gringo, sé que soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos, mi familia es argentina y es mi país, estoy orgulloso y yo brindo, brindo por la selección y brindo por mi gente y mi mujer es una orgullosa canadiense también. Entonces cuando haga este show, va a ser lo mismo para mi que cuando lo haga en Vancouver Canadá, yo vengo a casa”, había dicho.

Además, al ser consultado sobre qué es lo primero que hace tras aterrizar en Ezeiza, cambió de idioma y en un perfecto español respondió: “Me gusta el asado, los alfajores son muy buenos pero muy dulces. Amo los domingos porque la familia llega, hacen un asado se invita al primo… mucho amor”.

A fines de febrero, el matrimonio confirmó que está esperando la llegada de su cuarto hijo. “Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí: mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando nuestro cuarto hijo”, dijo Michael en una entrevista al presentador norteamericano Ryan John Seacrest y luego de que se estrenara el video de su nuevo tema, I’ll never not love you , en el que Luisana aparece luciendo una panza de embarazada.

Minutos más tarde, fue la actriz argentina quien decidió dar a conocer la feliz noticia desde su cuenta de Instagram. “¡Oooops! ¡Lo hicimos de nuevo!”, escribió en inglés, junto a un par de fotos. En la primera, se la podía ver a ella en medio de una pista de esquí, mientras Bublé la abrazaba por la espalda acariciándole el vientre. Y, en la segunda, ella sonreía mientras los tres hijos del matrimonio, Noah, Elías y Vida, le besaban la panza. Entonces, como para no dejar lugar a dudas de lo que estaba anunciando, ya en castellano agregó: “Bebit@ en camino”.

SEGUIR LEYENDO: