La dura historia de vida de Señorita Bimbo: “Soy apropiada”

La dura historia de Señorita Bimbo: contó que fue apropiada

La sexta temporada de PH, Podemos hablar comenzó hace dos semanas con algunos nuevos segmentos que conectan con la emoción y el costado lúdico. En el tercer envío Andy Kusnetzoff recibió a cinco nuevos invitados y como cada sábado, propuso consignas y los invitó a pasar al punto de encuentro para que puedan dar testimonio.

“Que pasen al frente los que tuvieron relaciones fuerte con sus padres”, propuso el conductor. Y fue la actriz y comediante María Virginia Godoy, más conocida como la Señorita Bimbo en sus redes sociales, quien dio un paso al frente y conmovió a todos con su historia de vida.

“¿Por dónde empiezo? Hay gente que tuvo sexo para que yo exista. De esa gente no sé nada. Soy apropiada, un término que siempre se asocia con la dictadura pero cualquier adopción que no sea legal, se considera una apropiación. Virginia Luque y Lionel Godoy, les mandamos un besito, me criaron”, contó en relación a la cantante de tango y al periodista especializado en tango. “Mi mamá nació en el año 27, cuando yo llego a su vida, mi mamá se sacó diez años del documento. En casa estaba en bata y anteojos de sol, atendía el teléfono y decía ´hable´. Inventó el delivery antes de que exista. Una diva cuando no existían las divas”, contó sobre la mujer que la crió, que ya en ese entonces era una personalidad muy reconocida de la cultura nacional.

“Me enteré a los 3 días de llegar a esta familia, siempre supe toda la verdad. Somos tres millones de personas en este país que no tenemos datos sobre nuestra identidad. Nací en las Termas de Río Hondo al parecer, era una modalidad: alimentaban a las chicas para que gesten un bebé, les mentían que no habían nacido sus hijos o que eran de otro género para engañarlas”, contó para la sorpresa del resto de los invitados: Nicolás Riera, Rafael Ferro, Valeria Lynch y Analía Franchín.

Según la humorista, su llegada al colegio primario fue un punto de inflexión: “Yo siempre registré que no era lo mismo, no es mejor ni peor, pero mi vida no era igual a la del resto de los chicos. Empecé a preguntar en la primaria por mis orígenes. Mi mamá me llevaba al colegio por dos cuadras con un pasamontañas y yo le decía ´mamá, no me voy a hacer amigos así´”. Y reveló el difícil vínculo que tuvo con ella durante años: “Las cosas más horribles relacionadas a ese tema me las dijo ella. Era una psicótica no diagnosticada. Me decía: ´si yo hubiera sabido de dónde venia esa gente. A mi me llamaron diciendo que habías nacido, me tomé un avión y te fui a buscar”. Los papeles son más truchos que truchín. Es una historia muy común, son secretos de familia, pasa un montón”.

Bimbo conmovió a todos con su historia familiar

El conductor quiso saber si ella guardaba rencor o enojo contra las personas que finalmente la criaron, pero la artista fue contundente: “Me enojé cuando me tenía que enojar, en la adolescencia. Luego la vida te lleva a ocupar otro rol, gasté mucha plata en psicólogos para perdonar y entender mi historia. Nací en el 80, ellos eran del mundo del tango, del 30, hicieron lo que pudieron. Esa no es mi historia, es una circunstancia de mi biografía, no me define, pero dado mis privilegios necesito salir a contar porque capaz hay una persona que quizás no sabe de mi existencia. Esta es la historia de nuestro país”.

Y dejó un mensaje para todas aquellas que aún no se animaron a realizar su propia búsqueda: “si tenés dudas sobre tu identidad, lo primero que tenés que hacer es ir a abuelas”. Entonces contó cómo ella misma hizo ese recorrido. “Fui a la CONADI -Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad-, me fui a hacer unos análisis, estuve tres meses esperando esos resultados. Luego hay que relacionarse con ONG que trabajan en esos aspectos, porque no hay políticas publicas que se ocupen de eso. Sos parte de un árbol, mas allá de la sangre, de gente que por ahí te cuidó, y hay una continuidad donde tenés la obligación de ser feliz, honrar lo que pudieron hacer. Busquen su verdad si eso los detiene, no se queden con la duda”, recomendó.

A modo de análisis final, Bimbo relató los lindos recuerdos de su infancia junto a su familia con los que elige quedarse: “la vida para mí fue maravillosa. Goyeneche me cantó el feliz cumpleaños, conocí a todos, los vi de cerca, desde chica vi a esa gente tocar. Fue una escuela, vi cantar a una gran intérprete desde pequeña y mi papá era lo más. Hay cosas que son un bajón pero no todas, hay que saborear la vida. Hay tanta gente que la está pasando mal que no vale la pena llorar por pavadas”.

Así despedía a su papá, Lionel Godoy, periodista y conductor radial de "La noche con amigos" (@srtabimbo)

Unos minutos después, en un frente a frente con Valeria Lynch, contó sobre un proyecto que prepara para intentar cerrar su historia: “estoy haciendo un proyecto audiovisual, voy a viajar a las Termas, quiero registrar todo y ver qué encuentro. Mi fantasía es espiar si son turcos, tanos, eso me divierte. Pero si hay una mujer que decidió eso, no sé, es su vida. Y si es alguien que le mintieron y está viva, me gustaría reparar. No es algo que me atormenta, sino las huellas que deja eso en una, la mirada sobre el amor, el confiar. Pero cada vez siento más a mis padres, los que me criaron, los pienso cuando subo a un escenario y un farol me alumbra pienso en mi mamá cantando; cuando salgo tarde de la radio pienso que a esa hora mi papá volvía de la radio. Solo me gustaría reparar algo si hay alguien a la que le mintieron”.

