La indignación de Pato Galván por la actitud de sus compañeros en El Hotel de los Famosos: “Sufrí que no me crean”

Pato Galván perdió el desafío del laberinto en El Hotel de los Famosos

El viernes tuvo lugar el desafío del laberinto en El Hotel de los Famosos, donde se definió que Alfredo Pato Galván sería el primer duelista y poco después se supo que Walter Queijeiro será su oponente en el temido duelo de la H. Todos los participantes se reunieron para el incómodo momento del “todos contra todos”, donde exponen sus nominaciones cara a cara y expresan los motivos. Movilizado por la actitud que le demostraron sus compañeros desde que se lesionó en el picadito de fútbol, el conductor expresó su indignación.

Bajo la supervisión y el relato de Leandro El Chino Leunis, esta vez fueron cuatro los competidores que se enfrentaron en el laberinto: Sabrina Carballo, Majo Martino, Melody Luz y Galván. “El mejor tiempo fue en 4 minutos y 55 segundos, el resto superó los 6 minutos, pero con algunos segundos de diferencia: tengo para decirles que la participante que lo hizo más rápido es Melody”, anunció quien lleva las riendas del reality de El Trece junto a Pampita Ardohain.

La segunda en quedar fuera de peligro fue Martino, y la disputa quedó entre Sabrina y Galván. “Por tres segundos, Pato, te convertís en el primer duelista de la semana”, le comunicó El Chino. Desilusionado, el periodista manifestó sus sentimientos encontrados detrás de cámaras: “En algún lugar me pone contento por Sabri, porque no se merece volver a estar ahí”, en referencia al duelo de eliminación donde dejó afuera a Matilda Blanco.

Pato Galván se enfrentará con Walter Queijeiro en el duelo de la H, y uno de los dos será el nuevo eliminado

“Veo que estás enojado, contrariado, ¿qué pasa Pato?”, quiso saber el conductor. “Enojado no, estoy triste porque me voy. O sea, no hay manera de que mañana yo pueda estar bien”, sentenció el participante. Aunque sus compañeras trataron de darle ánimos y asegurar que nunca se sabe cuando ocurre un batacazo, Galván se mantuvo firme en su postura. “Estoy muy mal físicamente y sufrí mucho toda la semana aunque no me lo crean”, agregó.

“De hecho me hubiese gustado que esto lo hayan aceptado cuando yo me propuse, porque hubiera safado de que el resto no me crea. Estuve toda la semana soportando la duda en mí. Ojalá me equivoque, pero siento que me jugó en contra mostrarme emocional”, se sinceró, molesto porque tras su lesión no pudo cumplir con el laberinto la semana pasada. “Hasta tuve miedo de recuperarme rápido porque eso les daba la razón a los que decían que no tenía ganas”, reconoció.

Así fue la lesión de Alex Caniggia a Pato Galván

Cabe recordar que Galván sufrió un desgarro en la pierna cuando la producción invitó a Claudio el Turco García. El ex Racing revolucionó la jornada e improvisó un partido entre los participantes. Armó los equipos a su antojo, eligiendo al Chanchi como el otro capitán y repartiendo pecheras. En ese marco ocurrió la jugada polémica, justo cuando Pato se preparaba para definir no vio venir a Caniggia, que lo chocó de costado y lo hizo caer. El ex Atorrantes no pudo continuar y contó que aunque no pareció violento el encontronazo, sintió un profundo dolor: “Recibo el codazo, un golpe feo. Me desestabilizo y piso mal, y automáticamente siento el pinchazo en el gemelo”.

“Conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé bien que me va a costar un montón esto”, confesó entre lágrimas. Cuando lo fueron a ver los médicos insistió en hacer de cualquier manera el laberinto, pero no se lo permitieron y se tuvo que retirar en ambulancia para hacerse los estudios. “A mí me rompe el otro chabón. Yo no tendría que haber jugado, pero que esto sirva de precedente para saber que tiene que haber límites”, lamentó Galván y apuntó contra Caniggia: “No se puede jugar con el cuerpo del otro. Alguien que le baje un cambio, porque va a lastimar a alguien más o se va a lastimar él”.

