Desconcierto en El Hotel de los Famosos: Rodrigo Noya le cedió su lugar a Matilda Blanco, la última eliminada, ¿qué pasará?

Rodrigo Noya le quiere dejar su lugar en el Hotel a Matilda

Matilda Blanco fue, o sería, la última eliminada de El Hotel de los Famosos tras competir en la H contra Sabrina Carballo. Sin embargo, con ganas de regresar a su casa y salir del reality, Rodrigo Noya tuvo un gesto que asombró a todos los presentes: le ofreció su lugar en el programa.

La asesora de moda ya se había hecho la idea de abandonar el juego y comenzó a saludar a sus compañeros pero todo dio un giro inesperado cuando se despidió del ex Agradadytos: “Rodri, no te conocía, encontré una persona súper inteligente, avispada. Te odié, te quise, te odié, te quise, pero la última fue te quise. Me quedo con eso, sos un genio, y me encanta tu personalidad”.

“Yo estoy medio nervioso Chino”, respondió el actor y siguió: “La situación me pone incómodo desde que arrancó, porque hoy todo el día y toda esta semana estuve pensando mucho en toda la situación de estar acá, de estar en este programa hermoso. Escucharlos hablar, escuchar a Matilda decir todas las cosas que suceden creo que nos pasan a todos y me tiembla la voz porque de verdad me costó mucho tomar la decisión que tomé, que es no continuar”.

De inmediato el Chino Leuinis quiso indagar sobre la decisión: “¿Cómo? A ver, no entiendo”. “Sí, quería aprovechar el momento para proponer si el lugar de Matilda lo podía tomar yo”, respondió Noya y ante la insistencia del conductor explicó los motivos que lo llevaron a tal determinación: “No me encuentro, en el momento en el que estoy no me encuentro”.

“¿Es una decisión tomada?”, quiso saber el anfitrión del ciclo de El Trece y el participante respondió: “Me cuesta. Me cuesta de verdad porque la verdad valoro mucho este lugar, lo disfruto, disfruto los juegos, disfruto la competencia. Lo que viene haciendo Matilda es digno de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar, pero bueno, no es una decisión que pueda tomar yo”.

Rodrigo, que venía de haber sido elegido como el peor del staff, planteó un interrogante y también una posible solución al problema, pero la respuesta quedó inconcluso y seguramente en los próximos días desde la producción comuniquen si deciden aceptar la propuesta de Noya para que Matilda lo reemplace o si ambos dejan el hotel, una por juego y el otro por decisión propia.

Así las cosas, el actor que hará teatro en las próximas semanas con Pedro Alfonso, no sería el primero en abandonar el programa conducido también por Pampita. Al poco tiempo de comenzar el ciclo, Leo García se sintió incómodo con la convivencia y se fue, dejando su lugar al ex Floricienta, Nicolás Maiques.

Según contó Ángel de Brito, pronto entrarían nuevos participantes al hotel para acompañar a Alex Caniggia, Silvina Luna, Walter Queijeiro, Sabrina Carballo, Maximiliano El Chanchi Estevez, Majo Martino, Imanol Rodríguez, Pato Galván, Martín Salwe Lissa Vera y Melody Luz. Se trataría de Emuily Lucius y Locho Luccisano, secretario de Pamela David en La ruleta de tus sueños. Ya habían abandonado el concurso Militta Bora y Kate Rodríguez.

Entre los concursantes que sobresalen del juego están la ex Amigovios Sabrina Carballo y el ex Racing, Chanchi Estévez, que por estos días están reviviendo su noviazgo de hace quince años tras reencontrarse en el programa. Por otro lado la bailarina de ShowMatch Melody Luz mantiene un constante ida y vuelta con Alex Caniggia y en paralelo con Santiago Albornoz, el ex El gran premio de la cocina y cocinero del hotel.

