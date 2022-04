Patricia Pacheco habló de las adicciones de Rodrigo y de su noche fatal: “Estaba hasta el cuello de problemas”

Patricia Pacheco contó cómo fue la última noche de Rodrigo

Este viernes por la noche regresó Seres Libres (Crónica HD) al aire y su segunda temporada abrió con un mano a mano entre Gastón Pauls y Patricia Pacheco, ex mujer de Rodrigo. Allí, la mamá de Ramiro Bueno -único heredero del recordado cuartetero- habló sin tapujos sobre las adicciones del cantante. Además, reveló cómo fueron los últimos minutos de la vida del cordobés, quien murió el 24 de junio del 2000 tras un accidente de tránsito. “Hablo ahora porque antes no se podía decir ni ‘a’”, se plantó Patricia para justificar su testimonio.

“Cuando lo conocí consumía cocaína, consumía muchísimo y tenía plata para hacerlo y también tenía un entorno en el que consumían todos. En los momentos en el que él no estaba en ese consumo, era un pan de dios. Y después, se transformaba en una persona mala. Entraba en cuadro de violencia contra él mismo”, comenzó contando Pacheco.

”Él estaba en un estado de consumo permanente: es muy difícil dejar la noche, las chicas y eso lo hacía alejarse de todos los problemas que tenía cuando estaba solo. Estaba hasta el cuello de problemas, de presiones y depresiones”, describió acerca de cómo Rodrigo vivió su estrellato. “No tenía la libertad, estaba sometido a un contrato en el que había vendido todo. Él se entregó de esa manera para poder mantener a todos. Eran dueños de él”, contó acerca de quiénes explotaban la carrera de El Potro.

Patricia Pacheco

Asimismo, consideró que el papá de su hijo era “bueno, gracioso, valiente, fuerte, se cargaba al hombro mantener a un montón de gente, mantenía a su familia”. Sin embargo, analizó: ”Si no hubiera pasado esto, hubiera pasado de cualquier otra forma“.

Pacheco iba a bordo de la camioneta que manejaba Rodrigo en su noche trágica. Así, contó su punto de vista acerca de cómo fue el accidente: “Esa vez él tomó y esa noche había sido re oscura. En el peaje, se empezó a poner loco, se paró a un costado, meó, se tomó una cerveza, se puso a hablar con gente, y cuando volvió a subir a la camioneta sacó lo que tenía en el bolsillo tomó, convidó. Cuando pasa el peaje, le pasa esta camioneta, que lo hace como vibrar y el salió como tiro. Empezó a levantar velocidad, y yo me hice bolita y lo agarre al nene. Fue una cosa impresionante”, contó con dureza.

Y también reveló cual fue la última acción de Rodrigo antes de morir: “Lo último que hizo fue tomarse un pase”, dijo Pacheco sin tapujos.

Patricia Pacheco habló con Gastón Pauls para Seres Libres

Luego de la tragedia Patricia contó que “no puedo soportar el llanto y resisto, tuve que aprender a ser fuerte”. Por otra parte, le hizo una fuerte advertencia a su hijo Ramiro al respecto. “Yo le dije: ‘No tomes porque en la sangre debes tener un patrón que no vas a poder dominarlo, entonces evita eso. Yo te veo tomar a vos y me vas a conocer, porque no te quiero ver tomando porque no salís más de eso’”. Y cerró: ”La cocaína es lo peor con lo que se puede topar una persona”.

A lo largo de las 46 entregas, la primera temporada de Seres Libres contó con testimonios de personalidades reconocidas como Fabiana Cantilo, Andrea Rincón, Juanse y Toti Ciliberto, entre otros, quienes contaron sus experiencias con las adicciones. También lo hicieron familiares que se vieron interpelados, como Marina Charpentier, la madre del cantante Chano Moreno Charpentier. Ahora, en este segundo ciclo, se sigue posicionando como el primer programa de servicio que abre un espacio muy valioso para poner palabras allí donde no las hay y ofrecer contención a los televidentes que puedan estar atravesando alguna situación semejante en la actualidad.

SEGUIR LEYENDO: