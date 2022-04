Pato Galván cargó contra Alex Caniggia por lesionarlo en un partido de fútbol: “Alguien que le baje un cambio”

Así fue la jugada en la que Alex Caniggia lesionó a Pato Galván (El Hotel de los Famosos - El Trece)

Luego del casamiento de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez todo volvió a la normalidad en El Hotel de los Famosos. Con la resaca a cuestas, los participantes del realtiy retornaron sus quehaceres y se prepararon para el desafío del laberinto que iba a determinar al primer duelista. Los que tenían que superar la instancia eran Pato Galván, Matilda Blanco y Rodrigo Noya. Pero algo ocurrió durante la jornada y solo quedaron dos para el desafío.

Para amenizar la espera, y calmar las ansiedades, la producción invitó a Claudio el Turco García. Con su habitual carisma y energía positiva, el ex Racing revolucionó la jornada e improvisó un picado entre los participantes. Armó los equipos a su antojo, eligiendo al Chanchi como el otro capitán y repartiendo pecheras. Las azules, las suyas, fueron para Rodrigo, Pato, Silvina Luna, Imanol Rodríguez y Walter Queijero. El equipo verde quedó compuesto por Alex Caniggia, Majo Martino, Martín Salwe, Lissa Vera, Sabrina Carballo y Melody Luz.

Matilda Blanco hizo las veces de árbitra y le cayó como anillo al dedo: “Nací hecha para impartir justicia”, celebró la decisión. Desde el pitazo inicial, se vio que los equipos estaban con ganas de divertirse, pero ninguno quería perder. En ese panorama, uno de los participantes andaba preocupado. “Hace un montón que no juego al futbol, la última vez me lesioné feo”, contó Pato Galván en la previa. Y ese mal presagio no tardó en volverse realidad.

La jugada polémica ocurrió luego de que Lissa Vera, gran figura del partido en su rol de arquera, mandó al corner un potente disparo de Queijeiro. Noya la jugó rápido y se la pasó a García, que tiró el centro buscando la cabeza de Galván. Cuando el conductor se preparaba para definir no vio venir a Caniggia, que lo chocó de costado y lo hizo caer.

Pato Galvan se lesionó jugando al futbol y tuvo que ir al hospital

La jugada no pareció violenta, pero el ex Atorrantes no pudo continuar. “Recibo el codazo, un golpe feo. Me desestabilizo y piso mal, y automáticamente siento el pinchazo en el gemelo”, explicó mientras se retiraba del campo de juego. “Me agarra bronca y no puedo controlar mi tristeza porque me conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé bien que me va a costar un montón esto”, agregó entre lágrimas.

Siempre dentro de su estilo , Alex se mostró arrepentido: “Me quedo un poco mal, lo veo al lado de la cancha quejándose. Fue mi culpa, fui al choque fuerte. No fue mi intención lesionar al Pato”, declaró el Emperador. Mientras tanto, la preocupación del conductor pasaba por su no poder estar en el desafío que lo esperaba más adelante. “El dolor es enorme, no quiero no jugar el laberinto, y sé que eso me va a dejar mucho tiempo parado”, lamentó.

De hecho, lo fueron a ver los médicos y, aunque insistió de hacer de cualquier manera el laberinto, no se lo permitieron y se tuvo que retirar en ambulancia para hacerse los estudios. “A mí me rompe el otro chabón. Yo no tendría que haber jugado, pero que esto sirva de precedente para saber que tiene que haber límites”, lamentó Galván y apuntó contra Caniggia: “No se puede jugar con el cuerpo del otro. Alguien que le baje un cambio, porque va a lastimar a alguien más o se va a lastimar él”.

Pero al volver del hospital todo fue más calmo ya que el parte médico fue más leve que lo que se presagiaba. “Gracias a Dios no llegó a un desgarro, fue una distención. Necesitas 48 horas de reposo. Por eso tuvo inmunidad, tiene un parte médico que avala esta decisión”, informó el conductor Chino Leunis. A la hora de votar el cara a cara, Pato eligió a Alex y el hijo de Claudio Paul y Mariana se lo tomó con naturalidad: “Lo rompí todo, era obvio que me iba a votar”. Sin rencores, el hecho quedó como un mal trago y un llamado de atención para una competencia en la que nadie regala nada y en la que todos van por todo.

