Mercedes Funes reveló cómo es su vínculo con Nico Vázquez, a 16 años de su separación

Mercedes Funes y Nico Vázquez

En el 2000, Mercedes Funes y Nico Vázquez eran compañeros de elenco de la tira Calientes (ElTrece). Mientras trabajaban juntos nació el amor y se pusieron de novios. Luego de convivir por un tiempo, decidieron formalizar la relación en 2006. Un año más tarde, se separaron y cada uno rehízo su vida amorosa. Vázquez se casó con Gimena Accardi y Funes, con Cecilio Flemati.

“Para mí que se termine el amor romántico no implica que se termine el cariño. Creo que el cariño con esa persona se lo puede conservar toda la vida”, aseguró la protagonista de El primero de nosotros (Telefe) respecto a su filosofía de vida respecto a los vínculos con sus ex parejas.

“Siempre fui partidaria de eso. No siempre ha sido recíproco, pero las veces que sí lo han sido me pareció maravilloso. No concibo que uno tenga que hacer como que esa persona murió, desconocerlos y nunca más hablarles. Es absurdo, es una persona con la que tuviste un vínculo, que conoce lo más profundo de vos”, explicó Mercedes en una entrevista con la revista Gente.

Pero admitió que no siempre se puede mantener un buen vínculo con tus ex parejas. “A veces la realidad es distinta. También depende de los finales de cada relación, en las que se evalúa muchas cosas. Como darte cuenta que tus valores y los valores del otro no son iguales. De todas maneras, yo siempre trato de quedarme con lo mejor”, reflexionó.

Luego le consultaron sobre su relación con Nico Vázquez y puntualmente si se había enterado del episodio que vivió con Gimena Accardi en los Estados Unidos, en el que ambos salvaron sus vidas de milagro cuando se derrumbo un edificio en Miami en el que se encontraban. “Sí, fue horrible lo que pasó. La verdad que debió haber sido espantoso”, respondió Accardi. Cuando le preguntaron si hubo algún llamado, la actriz respondió: “No, no hablé, yo no tengo un vínculo con él. Igual, está todo bien con Nico, pero no hablamos. De todos modos, supe que gracias a Dios, que tanto él, como Gimena, están bien”.

Nico Vázquez y Gimena Accardi, en su regreso al teatro luego de la tragedia de Miami

Cabe recordar que en la madrugada del 24 de junio de 2021, Nico y Gimena sobrevivieron a un trágico accidente mientras estaban en los Estados Unidos. “Estamos vivos de milagro, o como lo quieran llamar. El shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no ha aparecido, entre ellos, conocidos que estaban en la parte que se ha caído”, dijo Nico tras sobrevivir al derrumbe del edificio de Miami en el que estaban alojados.

En ese entonces, el actor había viajado a Estados Unidos para trabajar en proyectos de su nueva productora y nunca pensaron que atravesarían el terrible episodio en el que ya hay confirmadas al menos 96 víctimas fatales. Esa noche, la pareja alternó su rutina y estuvo en el momento y el lugar justos para salir a tiempo.

El 29 de junio pudieron regresar a la Argentina en un avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje, debido al DNU que limita la llegada de los vuelos desde el exterior. Allí, Gime tomó su celular y sacó una foto que luego ambos postearían en sus redes sociales. “Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”, fueron algunas de las palabras con las que el productor acompañó dicha postal.

SEGUIR LEYENDO: