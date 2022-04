Urs Bühler y el regreso de Il Divo, tras la muerte de Carlos Marín: “Yo estaba devastado, pero era una persona muy complicada para trabajar”

Urs Bühler contó que pensaron en disolver Il Divo tras la muerte de Carlos Marín (Video: Teleshow)

Nada será igual para Il Divo desde el último 19 de diciembre. Ese día, y luego de estar entubado y en coma inducido, Carlos Marín falleció a los 53 años, víctima del COVID-19. El mítico grupo musical se quedaba sin uno de sus integrantes y todo era dolor, no había fuerzas para seguir. Eso creyeron en un primer momento, pero el aliento y los mensajes de sus fans los hicieron recapacitar. Así lo cuenta Urs Bühler, también en representación de David Miller y Sébastien Izambard, a Teleshow.

“Ahora después de todo eso, y además después de dos años de confinamiento, subir al escenario sin Carlos fue muy emocionante, muy duro, pues estábamos llorando toda la noche”, comenta, muy conmovido, sobre la gira mundial que iniciaron los tres junto al barítono mexicoamericano Steven LaBrie, con quien también se presentarán el 8 de mayo en el Luna Park.

—¿Cómo los afectó como grupo su partida? Me imagino que debe hacer sido muy difícil.

—Era muy fuerte porque obviamente con la relación que teníamos entre los cuatro, estos 18 años que hemos vivido juntos casi cada día de nuestra vida, se había forjado una cosa tan intensa. Y subir al escenario sin él...somos cantantes, nuestro cuerpo es nuestro instrumento, estás produciendo emociones, que estás trasmitiendo al público y no se puede disimular. En un momento dado, te da el golpe y por un recuerdo se te cae el mundo encima, se te caen las lágrimas o se te corta la respiración. Y eso al principio nos ha pasado cada noche, ahora ya nos hemos un poco acostumbrado. Pero la memoria y el alma de Carlos vive en cada concierto.

David Miller, Sébastien Izambard y Urs Bühler invitaron al barítono mexicoamericano Steven LaBrie a su gira mundial, con la que llegarán a Buenos Aires el 8 de mayo

—¿Qué recuerdo tenés de Carlos Marín?

—Carlos tenía una voz excepcional. Pero era una persona muy complicada para trabajar, tenía mucha personalidad, era muy blanco y negro. Nos hemos aprendido a conocer muy bien en estos 18 años, entonces sabíamos muy bien cómo manejar el uno al otro y cómo manejar el grupo.

—¿En qué sentido complicado?

—Porque para Carlos había un sí o un no, y nada entre medio. A veces le hemos dicho “somos cuatro en el grupo, es una democracia”. Vale, pero si los tres estábamos de acuerdo y Carlos no, no se hacía porque, ¿qué vas a hacer si el otro no viene? Cuando Carlos quería algo, tenía una fuerza para mover montañas y si lo tenías de tu lado, si las energías se unían, podíamos conseguir lo que queríamos, impresionante. Pero si esta unidad no estaba, olvídate, no había manera.

—Tras su muerte, ¿pensaron disolver el grupo o siempre tuvieron en claro que iban a seguir adelante?

—Estuve en shock durante días. Yo no sabía que iba a pasar. En realidad, mi primer pensamiento era que ese era el fin de Il Divo. Estaba devastado, pero la razón por la que hemos decidido seguir es porque hemos tenido tantos mensajes en las redes sociales de los fans que nos han dicho que era terrible y lo lamentaban, pero nos pedían por favor que no terminemos con Il Divo. Hay mucha gente que nos dice que nuestra música la ha ayudado a atravesar “la muerte de mi marido, un cáncer”, o lo que sea. Suena muy dramático, pero hemos recibido muchos mensajes así. Parece que nuestra música ha hecho mucho bien a mucha gente, no es una cosa que pasa de moda. Nuestros fans son muy leales y tienen una relación muy profunda con nuestra música. Eso nos ha hecho hablar sobre si seguir los tres o buscar una cuarta voz. Y ahora estamos de gira otra vez con Steven LaBrie, que de momento es invitado, canta las voces de Carlos y lo hace muy bien.

Urs Bühler contó los roces que tenían con Carlos Marín en Il Divo (Video: Teleshow)

—Quizás también es lo que él hubiese querido, que sigan con el grupo

—Si esto le hubiese pasado a uno de nosotros tres, Carlos hubiera seguido, sin ninguna duda. Y también hubiera querido que nosotros sigamos, siempre ha dicho eso. Una vez en una entrevista dijo que su canción favorita era “Show must go on”, de Queen. Ahí lo tienes, esa era su actitud.

—¿Cómo fue el momento en el que decidieron volver al ruedo?

—Con los días y con todos los mensajes que hemos tenido para seguir, nos hemos puesto a hablar. Obviamente a nosotros nos gusta cantar más que a nada en el mundo, y nos gusta cantar juntos. Poco a poco, nos hemos puesto en contacto otra vez con nuestro director. Todo ha sido marcado por mucha comunicación. Ha sido un proceso lento, pero muy orgánico y bonito, con mucha emoción, muy abierto, honesto. Y hemos llegado a lo que presentamos en esta gira al público.

Carlos Marín, integrante de Il Divo, falleció el 19 de diciembre en Manchester (EFE/ José Méndez)

—Su muerte se produjo por covid, ¿eso los hizo tomar mayor conciencia sobre la pandemia?

—No sé...yo siempre tuve conciencia de la pandemia. He oído a gente que dice que es todo una manipulación de los gobiernos y de las farmacéuticas, pero a mí me parece alucinante como una persona puede pensar así. Siempre he creído que el virus es real, no sé si era necesario vacunar a toda la población porque no soy médico, pero creo que la pandemia ha sido y es real, nos ha costado muchas vidas. Pero en un momento dado, hay que aceptar que eso es parte de la vida y por eso en Europa ahora la vida es normal.

—Por eso ahora de a poco también se van retomando los conciertos, la gente también lo necesita....

—Eso es algo que sentimos mucho ahora que estamos de gira después de dos años. Obviamente nosotros no podíamos esperar de volver al escenario, pero lo notamos con el público también. Es muy triste lo que ha pasado, muchos lamentan la pérdida de Carlos, pero todo el mundo está tan feliz de poder sentarse en un teatro otra vez y disfrutar de la música. Eso el mundo lo necesita.

—¿En qué va a consistir la Fundación Carlos Marín?

—Estamos buscando el conservatorio donde él ha estudiado y queremos apoyar talentos jóvenes para que puedan estudiar. Gente que no tiene posibilidades. La idea es conseguir el dinero con cierto tipo de merchandising exclusivo de Carlos. Él vivía a través y por su voz, su música y me parece lo más lógico que si hacemos un homenaje a él, sea por este camino.

—¿Se pueden contar algunos detalles del show en Buenos Aires?

—Primero, obviamente vamos a estudiar todo el show en español (Risas) para poder comunicarnos con el público. Al principio teníamos planeado promocionar el disco, pero ahora es un homenaje a Carlos. Toda canción que cantamos, cada palabra que decimos, hay una connotación a Carlos. Creo que es un show muy bonito, muy respetuoso, muy elegante. Nos ayuda mucho a nosotros tres, y espero a los fans también, como una manera de catarsis para trabajar nuestras emociones con la pérdida que hemos tenido. Y tenemos algunas sorpresas que obviamente no las voy a contar porque sino no son sorpresas. Como él era español, era el latino del grupo, yo estoy muy curioso cómo va a reaccionar el público latino. Tenemos muchísimas ganas de poder volver por fin a Buenos Aires, cantar con el público argentino. Les prometemos que vamos a pasar una noche maravillosa juntos.

