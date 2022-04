Marcela Tauro recordó su traumática experiencia durante un juicio laboral: “Fue muy humillante”

Marcela Tauro habló de un duro momento luego del nacimiento de su hijo (LAM)

Marcela Tauro fue una de las invitadas a la edición de este miércoles de LAM. La histórica periodista de espectáculos, actualmente nuevamente en el panel de Intrusos, fue entrevistada por el conductor Ángel de Brito y el panel, que contó como angelita invitada a otra referente del rubro, Marcela Coronel, ni más ni menos que quien le recomendó a Jorge Rial su incorporación allá por 2013, luego de renunciar al emblemático ciclo de América.

Durante buena parte del programa, la temática giró a las idas y vueltas de ambas en el espectáculo. Sus peleas más recordadas, el detrás de escena de algunos escándalos que se vieron en pantalla y las decisiones que fueron tomando a lo largo de sus carreras. En un punto, el conductor le preguntó a Tauro cuál había sido el famoso que más se había enojado con ella. “El que me hizo juicio fue (Emilio) Disi. Y lo que yo más padecí fue eso”, respondió la invitada sin dudar. Y contó cómo había transitado ese momento, que para colmo coincidió con una situación de índole personal muy delicada.

“Lo que más me traumó fue eso, pero no por la plata que perdí”, señaló antes de aclarar que ganó el juicio penal pero perdió el civil, por lo que tuvo que hacer la erogación. Pero eso, insistió, no era el principal problema, ya que por entonces, había tenido a su hijo Juan Cruz, luego de un embarazo complicado. “Fue mucho para mí, el nene estaba que se moría, que no; yo también”, y reveló lo que ocurría antes de las audiencias. “No te creían que no te podías presentar, y emocionalmente es muy humillante que venga un perito a ver tu cicatriz de la cesárea. Eso se podría haber evitado”, enfatizó

Marcela con su hijo Juan Cruz y su ex José María Álvarez

“¿Cómo lo mirás a la distancia?”, le preguntó de Brito. “Durante los primeros años no caía, y ahora que pasaron 15 años me afecta más. Hay cosas que creí que tenía superadas, y no”, señaló Tauro y recordó algunas sensaciones de aquellos días. “Juan Cruz estuvo 45 días en neo, siempre me pregunté si le quedaría algún recuerdo o no. El médico me decía que no, pero hoy a la distancia te digo que les quedan. Energéticamente les quedan”, aseguró.

A continuación, de Brito le preguntó por el estado de su ex, José María Álvarez, que días atrás sufrió un accidente con su moto que lo tuvo internado en muy grave estado. “Fue un milagro”, resumió Marcela, y agregó que “Juan Cruz tuvo que ver mucho con su papá”, en referencia a la recuperación. La periodista reveló que tuvo que autorizar a su hijo menor a que viera a su padre en terapia, y aunque no estaba muy de acuerdo, creyó que era lo más conveniente. “Creo que si le hablas al otro, te escucha. A partir de que fue Juan Cruz fue a verlo, lo tocó, le habló, él empezó a volver de otra dimensión a esta. Ahora hace una semana que está en su casa reponiéndose y gracias a Dios, no tiene secuelas”, cerró aliviada.

El accidente de José María ocurrió el pasado 21 de marzo, mientras circulaba por la Autopista Panamericana. “Se cayó de la moto y dio todo el cuerpo con el cordón”, contó por entonces Tauro, y agregó que “le estalló el bazo”. Fue operado de urgencia por una hemorragia donde le extirparon dicho órgano. ”El panorama era aterrador”. “Por suerte, y yo siempre digo que tengan fe, está evolucionando bien”, destacó, esperanzada en que la situación mejorara como efectivamente sucedió. Cabe mencionar que si bien, la periodista está separada del empresario desde hace casi 14 años, mantiene un buen vínculo por la crianza de su hijo ambos lo estuvieron acompañando en este momento tan difícil.

