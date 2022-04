La desopilante reacción de Darío Barassi después de que lo depilaran en 100 argentinos dicen

El conductor dejó que un participante le afeitara el pecho y protagonizaron un divertido momento

El miércoles por la tarde Darío Barassi vivió un desopilante momento en 100 argentinos dicen (El Trece). Todo surgió a raíz del diálogo que mantuvo con un joven participante que trabaja en una barbería, y le preguntó si le depilaría una parte del cuerpo en vivo. Con el humor que lo caracteriza, cuando el joven aceptó el desafío, el conductor le pidió que le afeitara el pecho y se sorprendió cuando vio el resultado final.

Como todos los días, dos familias se enfrentaron al juego de las preguntas, y en esta ocasión el duelo fue entre los Montalvo y los Álvarez. Uno de los concursantes, apodado Juanfe aceptó cumplirle uno de sus sueños al anfitrión. “¿Cuándo hacemos la depilación? ¿Está la máquina? Porque no soporto el pelo les juro”, quiso saber Barassi, y al ver que ya habían enchufado la afeitadora y preparado un sector para el cambio de look, invitó al participante a que hiciera su magia.

“¿Hace cuanto sos barbero? Porque sos un bebé, ¿sabés lo que hacés?”, preguntó alarmado, y el joven aseguró que ya superó el primer año de experiencia. “Igual no tenés mucho pelo”, le advirtió, y le explicó que como no había mucha cantidad sería difícil hacerle un dibujo o una figura especial. “¿Cómo que no? Si soy un mono”, reclamó el conductor, indignado porque solo podría hacerle alguna forma geométrica.

Darío Barassi le pidió a un participante que le afeitara el pecho en 100 argentinos dicen

“No se puede marcar, ¿ves? No se puede hacer líneas ni siquiera”, sostuvo el participante mientras hacía el segundo intento fallido y optaba por depilarlo en un solo sector. “Eso parece un lote del Nordelta que tiene vegetación al lado”, bromeó el conductor. Disconforme con el resultado, el joven lo afeitó aún más y la reacción de Barassi generó la carcajada de los presentes en el estudio: “Es un cuadrado, parece un marcapasos chicos”.

Detrás de cámara se escuchó una voz que le sugería que pruebe en otra parte del cuerpo, y el conductor aclaró que no haría más cambios en su imagen por una cuestión de contrato laboral. “No puedo por continuidad, porque estoy grabando una serie”, sostuvo, y luego volvió a su rol para continuar con las preguntas. “Es hermoso esto porque en el cuadradito que está pelado me llega más el fresquito, me quedó rarísimo”, reconoció entre risas.

Cabe recordar que a fines de diciembre Barassi anunció que se ausentaría en el ciclo por dos meses y durante ese tiempo lo reemplazaron varios anfitriones semana tras semana: Fede Bal, Manuela Viale, Dani La Chepi, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nazarena Di Serio. En este sentido, el motivo del lapso de tiempo que no estuvo en pantalla estuvo relacionado con dos factores: la licencia por vacaciones y la grabación de su participación en una ficción producida por Disney que ya tenía pactada desde antes de las restricicones por la pandemia de coronavirus.

A principios de marzo se reencontró con la audiencia y le dedicaron un divertido programa para celebrar su regreso. En una entrevista que le concedió a María Laura Santillán para Infobae, se había referido al éxito que está cosechando en la televisión: “Me tiene sorprendido para bien lo que está pasando con el personaje Barassi conductor, con el público, me doy cuenta en la calle, me doy cuenta en el número. Estamos haciendo bien las cosas, me hago cargo, pero para demostrar todavía tengo mucho. Es un formato angelado para mí, hubo un match perfecto”.

