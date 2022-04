La opinión de Malena Pichot tras los mensajes de la China Suárez: “Si tuviese su belleza, destruiría naciones”

Malena Pichot habló de sus supuestos tuits contra la China Suarez

En medio de los rumores que la involucran nuevamente con Mauro Icardi y a raíz de alguna versiones periodísticas, Eugenia La China Suárez publicó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram. Todo ocurrió el viernes a la noche, cuando la actriz sorprendió a sus más de cinco millones de seguidores con una reflexión que no tardó en viralizarse.

La actriz escribió un texto en letras blancas sobre un fondo negro y sin otro aditivo más que las palabras. “Sigan. Metiéndose en la vida y cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando, hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos. De los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan. Los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”, escribió la actriz.

Días después, respondió preguntas de sus seguidores y negó haber pronunciado una de las frases que se le atribuía y que habría desatado la catarsis: Consultada sobre si era cierto que había dicho la frase “No soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte” fue tajante. “No. Ya lo dije, sigo sin entender. Además no soy de zona norte, nací en capital”, contestó de forma contundente.

La historia de la China Suárez que no pasó desapercibida

Al poco tiempo, la conductora Malena Pichot también acudió a sus redes para escribir una serie de mensajes que muchos relacionaron con las palabras de la China. “Cuando el mundo de lujos y fantasía completamente opuesto a cualquier idea de empatía y conciencia social explota por las aires, qué convenientes son todas las consignas feministas que jamás en su vida habían pronunciado frente a sus millones de seguidores”, escribió en su cuenta de Twitter, y sus seguidores no tardaron en hacer la asociación con el mensaje de la ex Casi ángeles.

De inmediato, la autora de Cualca siguió con sus reflexiones en modo de preguntas: ¿Por qué carajo el colectivo feminista no defiende a esta mina que se cagó toda su vida en el colectivo feminista, sus consignas, la ley del aborto y cualquier tema que tenga que ver con algo relativo a la justicia social? ¿Por qué son tan conchudas las feministas?”. Y para finalizar, se hizo cargo de sus mensajes. “Quizás algunos pensaran que mi feminismo es selectivo y me gustaría aclarar esto. ABSOLUTAMENTE”, ratificó con mayúsculas, para que no quedaran dudas.

Los tuits de Malena Pichot

Días después, Pichot fue consultada por un móvil de Momento D para que se explayara sobre sus tuits. Y puntualmente, para saber si la destinataria era la ex ATAV, cosa que negó pero con reservas. “Los tweets no eran para nadie en particular sino que eran dirigidos a las celebridades en general que utilizan el feminismo cuando les conviene”, señaló en el programa que conduce Fabián Doman en las tardes de El Trece.

“Me han adjudicado que era para la China y la verdad que no, pero entiendo que aplica”, continuó la conductora de Futurock. Y cuando le preguntaban si creía que Suárez es feminista, respondió con su estilo: “De ninguna manera voy a juzgarla porque si yo tuviese su belleza y su fama quizás destruiría naciones directamente”. Y ante la insistencia, señaló: “No sé si es feminista o no, le tendríamos que preguntar a ella, yo supongo que sí”.

A continuación, Pichot dejó el tema de la China para hacer una reflexión más general: “Se le reclama al feminismo como si fuera una entidad, entonces me daba risa que pidan que el feminismo resuelva cosas cuando es un sistema de ideas, no es un ente regulador de escándalos televisivos”, continuó. Y sobre sus palabras acerca de un feminismo selectivo, también fue tajante. “Yo defiendo a la gente que me cae bien básicamente pero en la vida. El feminismo no es para defender personas que tienen escándalos en la tele, no está para eso me parece”, concluyó.

