La experiencia paranormal de Benjamín Vicuña en una casa que compartía con Pampita y la drástica decisión que tuvieron que tomar

Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain vivieron más de una década juntos y tuvieron cuatro hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. La familia en los más de diez años que estuvo junta vivió en varias casas es zona norte y Belgrano en Argentina, y también en Santiago de Chile. En los últimos días el actor recordó una terrible experiencia paranormal que vivieron en uno de los inmuebles que compartieron y que terminó con una mudanza.

“Yo soy bastante escéptico porque me dan miedo las cosas que no entiendo o no conozco, pero se han comunicado muchas veces conmigo”, comenzó contando el protagonista de El primero de nosotros en PH, Podemos hablar al ser consultado si había tenido alguna experiencia paranormal. De inmediato explicó: “En una casa tuvimos varios episodios: canillas que se abren solas, perros que ladran a un lugar y miraban desesperados… Yo me hacía el cool hasta que la cosa se puso cada vez más pesada”.

¿A qué se refería con “más pesada”? “Me empezaron a llamar a mi casa y se escuchaba todo distorsionado, dejaban mensajes. Sentía que todo me superaba y la verdad es que todos teníamos mucho miedo. Me iba mal en el laburo, teníamos problemas de pareja… Todo junto. Me tocó hacer una rifa benéfica y justo un cura me dijo que hacía exorcismos, así que lo llevé a casa y arrastré a mi viejo y a mi hermana mayor”, sumó.

Fue entonces que con quien era su pareja en ese entonces, la conductora de El hotel de los famosos, llevaron al cura para exorcizara el lugar. “Fuimos con unas flores por toda la casa bendiciendo. Él hablaba cosas raras”. Sin embargo, la solución no estuvo ahí, sino en cambiar de hogar: “Cuando terminó, me recomendó mudarme. ¡No te pueden decir eso! Dijo que las presencias siempre iban a estar y que tuvimos la mala suerte de ir a dar con un espíritu maligno”.

Aquella noche en el ciclo de Andy Kusnetzoff el chileno fue consultado sobre cuál querría que fuera la postal que durara para siempre, recordó a su hija Blanca, fallecida en el 2012 a los seis años y contó cómo imagina un reencuentro con ella. “Tengo una imagen y de un atardecer de una hora mágica con mi hija en la playa y siempre la veo porque creo en los reencuentros y es lo más cercano que tengo y es como me lo imagino, con esa brisa, ese océano, con esas caras que por la hora del día y de la luz se ven más allá de lo que aparentan ser”, dijo.

En otro momento de la noche, hablando de separaciones y de cómo él y sus ex mujeres rehicieron su vida, el protagonista de El Primero de Nosotros, la tira que se emite todas las noches por Telefe, también mencionó a la nena fallecida a los seis años en Chile. “No sé si por el tema de mi hija Blanca, pero yo entendí que el amor es bienvenido de todas partes. En este caso la pareja de mi ex...”, expresó e hizo una pausa para aclarar con humor: “La pareja de mi ‘ex-ex mujer’ pero se agradece el amor y el cariño a tus hijos”, aclaró en referencia Roberto García Moritán quien convive con sus hijos mayores tras haberse casado con Carolina Ardohain.

“Lo que debe ser terrible, que le pasa a algunos amigos míos y agradezco que a mí no me tocó eso, es que hay pibes que se vuelven loco con la figura paterna del hombre que entra a tu casa. Ese baile gracias a Dios yo no entré, porque te vuelve muy inseguro, hay muchos fantasmas con eso”, agregó el actor trasandino.

