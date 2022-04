El anuncio de Rocío Marengo sobre su sueño de convertirse en madre: “Voy por vos bebito mío”

La modelo contó que volvió a Buenos Aires para avanzar en la búsqueda de convertirse en madre

Algunas semanas atrás Rocío Marengo confirmó a través de sus redes sociales que ansía convertirse en madre y aseguró que iba a avanzar a paso firme para cumplir su sueño. En las últimas horas la modelo contó que volvió a la capital porteña después de una breve estadía en Chile, donde pasó Semana Santa junto a su familia, y explicó que el motivo de su viaje está relacionado con la búsqueda de su anhelo más preciado.

Mientras viajaba en el asiento trasero de un auto le habló a sus seguidores de Instagram para mantenerlos al tanto sobre sus planes. “¡Ya en Buenos Aires! ¡Ay, qué lindo fin de semana que pasé con mi familia chiquis! ¡Ya extraño, ya extraño! Pero hoy día importante, tenía que estar en Buenos Aires, así que tempranito me tomé el vuelo y ahora a dejar mis valijas”, dijo en un comiento. Luego hizo una pausa y confesó que todavía no puede brindar tantos detalles: “¡No les puedo contar más!”.

Sin embargo, en la siguiente storie compartió una selfie con tapabocas desde un centro médico, y mostró que estaban a punto de hacerle una análisis de sangre. Los hashtags fueron aún más concretos: “¡Feliz! #Pasoapaso, #Voyporvosbebitomio”, y además sumó el emoji que representa a una mujer embarazada. Cabe recordar que anteriormente Marengo había expresado su emoción durante un ida y vuelta en sus historias.

"Voy por vos bebito mío", el tierno anuncio de Rocío Marengo sobre su sueño de convertirse en madre

¿Vas a ser mamá? Me muero de amor”, le preguntó una usuaria, y al respuesta que obtuvo fue directa: “Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”. En este sentido, en una de las últimas entrevistas que le brindó a Ángel de Brito en LAM la actriz aseguró que sigue en pareja con Eduardo Fort, pero apuestan a una relación de bajo perfil, tal como hicieron los últimos seis años que compartieron juntos.

En cuanto a la maternidad, en la última edición de la revista Pronto, Marengo no descartó la posibilidad de ser madre soltera. “Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”, dijo sobre el empresario que tiene tres hijos de su matrimonio anterior con Karina Antoniali: Macarena y los mellizos Angie y Pietro.

“Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo. Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, agregó.

Además aclaró que su hijo llevaría su apellido, y explicó la razón de manera contundente: "¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, ¡chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. ¡Edu es mi novio! Y a mi bebé y a mí nos acompañará mientras esté en pareja".