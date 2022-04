Las revelaciones de Albertito Olmedo: la distancia con su madrina famosa y el misterio sobre la fatal noche que terminó con la vida de su padre

Albertito Olmedo habló de su padre para sus seguidores de YouTube (Olmedades)

En la mañana del 5 de marzo de 1988 Alberto Olmedo salió al balcón luego de una larga noche de reencuentro y reconciliación con su novia, Nancy Herrera que le contó que estaba esperando un hijo suyo. En realidad, no lo sabía ya que los estudios le habían dado negativo, pero su intuición fue más fuerte. Se lo repitió con desesperación segundos después, mientras trataba de reanimarlo. Alberto había caído al vacío desde el piso 11 del edificio Maral 39, frente a las playas de Mar del Plata y los esfuerzos fueron en vano. El 26 de octubre nació su hijo, al que lo llamó Alberto Orlando, como su papá.

Con sus redes sociales Olmedades, Albertito Olmedo mantiene viva la memoria de su padre. Como tantos jóvenes que no habían nacido o eran muy chicos cuando murió el capocómico, su hijo disfruta de sus humoradas en su cuenta de YouTube, donde suele reaccionar a diferentes sketches de su padre. Pero en el último video fue diferente, ya que lo que proyectó fue un informe sobre la vida del cómico, con especial énfasis en la trágica mañana del 5 de marzo de 1988, cuando encontró la muerte en una lluviosa Mar del Plata.

Nancy Herrera y Alberto Olmedo, los padres de Albertito

En una práctica común en la plataforma de videos, Albertito compartió el informe en primer plano mientras su imagen aparecía en una esquina inferior, cambiando el orden cuando creía conveniente. Por caso, se detuvo en un una imagen de No toca botón, el emblemático ciclo que capitaneó su padre, donde se la veía a Susana Traverso. “Es mi madrina, si aparece por ahí, acá estamos. Habrá estado los primeros años nomás”, señaló irónico, deslizando que hacía tiempo que no tenía relación con la actriz.

Susana Traverso, la madrina de Albertito Olmedo

La siguiente pausa llegó a medida que circulaban las figuras femeninas que acompañaron a su padre tanto en cine, teatro y televisión. En orden cronológico, Primero se detuvo en Moria Casán y Susana Giménez. De la One, dijo que tenía cierta relación a través de su jefe y que cada tanto intercambia mensajes. De la diva de los teléfonos, dijo que la vio una sola vez cuando lo invitó a su programa. “Yo tenía 18 años y me pareció muy copada, me cayó súper”, evocó.

Divina Gloria, Adriana Brodsky, Silvia Pérez, Alberto Olmedo, Susana Romero y Beatriz Salomón según la mirada de Albertito (Captura Youtube: Olmedades)

Ya entrando en los ‘80, habló una por una de las conocidas como Chicas Olmedo, mientras de fondo se las veía junto a su padre. “Divina Gloria, la vi una vez, una enana copada; Adriana Brodsky es la que más me llevo de todas, somos muy pegotes; a Silvia Pérez la vi una vez en un evento y una charla común, ni fu ni fa; Susana Romero no recuerdo haber hablado con ella, y con Beatriz Salomón hicimos una función en un teatro, una copada gigantesca, un diez de mujer”, enumeró.

Al final del video llegó el tema del accidente, y el joven se propuso derribar algunos mitos y dar su versión de otros. Allí contó que luego de la muerte de Olmedo, su mamá se fue a un campo en Entre Ríos. “Es un lugar al que suelo ir cuando quiero estar tranquilo”, acotó. Y se refirió a la supuesta presencia de drogas en el cuerpo de su padre, algo que en su momento Nancy negó.

“Excesos, cocaína, alcohol: si tomó o no tomó, es problema de él; si mamá tomó o no tomó, es problema de mamá; si tomo o no tomo es problema mío; si vos tomás o no tomás, es problema tuyo”, señaló algo molesto con la situación. Y agregó: “No sé por qué le buscan tanto la vuelta al tema de la cocaína. Para los que dicen que sí tomo, se termina ahí. Para los que decimos que no tomó, se termina ahí. Lo mismo con el chupi. A mí me resbala, llega un momento que si no puedes únete a la corriente. Cada uno hace de su c... lo que quiere”, cerró.

