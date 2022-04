Laurita Fernández rompió una puerta de Bienvenidos a Bordo: "Me quedé con el picaporte"

Esta semana Laurita Fernández retomó el “juego de los apellidos” en Bienvenidos a bordo (El Trece) y este martes hizo pasar a Cinthia, una empleada bancaria de la zona bonaerense de San Miguel, quien se mostró muy enamorada de Hernán Drago. A la vez en que le revelaba su nombre completo a la conductora, le tiraba onda al secretario del show. “Vos serías Cinthia de Drago, si te casaras con él”, le dijo Laurita a ella. “¡Me encantaría!”, le contestó Cinthia sin ruborizarse.

“El tema es dónde acentuarlo... Empieza con V, sigue con E”, dio pistas Laurita sobre el apellido de la participante mientras lo leía escrito. “Y no voy a decir más, lo vas a decir vos, nombre y apellido. “Cinthia Vergani”, contestó ella al fin. “Cinthia Vergani de Drago... ¡Queda bien!”, animó Fernández. “Dame una sonrisa”, le dijo Cinthia a Drago y le tiró un beso. Finalmente, el galán del programa aprobó, aunque parco: “Queda bien”.

Apenas después de este momento, Laurita fue para la puerta para abrirle a la siguiente concursante, una joven llamada Agustina. “Me voy a otro apellido. ¡Bienvenida! Buenas, buenas, ¿cómo te llamás?”, la saludó Laurita pero enseguida se interrumpió a sí misma. “¡Uy, chicos! ¡Me quedé con el picaporte de la puerta!”, dijo la conductora ante las risas del jurado, que además de Drago lo completaban esta tarde de martes Rodrigo Vagoneta y Anamá Ferreyra.

“¡Estás re manija!”, bromeó el humorista, mientras la conductora le siguió el chiste: “¡Traigan puertas que manijas sobran!”. Después, Laurita la consultó a la nueva participante por su nombre. “No me digas que es ‘Manija’ tu apellido, porque me vuelvo loca”, dijo divertida. “No, sería mucha coincidencia”, cerró Agustina entre risas.

Cada puerta que se abre en Bienvenidos a bordo es un ingreso directo a lo desconocido. El concurso más reconocible es el de los “parecidos”, que a esta altura ya son un clásico, que abarca desde semejanzas muy logradas a algunas demasiado rebuscadas, pero igualmente desopilante. Y ahora la producción decidió sumar otra categoría para invitar a los participantes que se acerquen al programa. Se trata de “Pelazo”, que interpela los looks de grandes y chicos que consideren que tienen algo para ofrecer. Y en el programa del miércoles, una joven dejó perplejos a la conductora Laurita Fernández y a todos los que la acompañaban en el programa.

Detrás de la puerta, asomaba la extensa cabellera de Johana que cautivó de inmediato a la conductora. Pidió permiso para tomar uno de los mechones para mostrar un adelanto de lo que iba a ver el público. Hasta que se abrió la puerta y la participante, de espaldas a la cámara dejaba ver su cabellera tan larga que casi tocaba el piso. “¿Hace cuánto no te cortás el pelo?”, preguntó Laurita y la respuesta fue contundente. “Hace 19 años”.

La bailarina tuvo que repetirlo tres veces para creerlo. Sí, 19 años, ni uno más ni uno menos, mientras la cámara hacía un primer plano para demostrar que los últimos mechones llegaban a los tobillos. La curiosidad se apoderó de Laurita que no sabía por donde empezar a hacerle preguntas: “¿Cuánto tardás en bañarte?”, empezó. “Media hora, cuarenta minutos solo lavándome el pelo”, respondió, y la conductora imaginó que no sería una buena compañera para ir de viaje: “No podés ir a la costa con ella, no te rinde el termo”, bromeó.

