Bautista Vicuña publicó fotos que dan pistas sobre su futuro profesional: de qué se trata

Bautista Vicuña sorprendió al publicar una foto que sugiere su inclinación por la música

No es tan activo en sus redes sociales, pero todo lo que postea es muy comentado. Es que al tener padres muy famosos en el mundo artístico, todas las miradas están puestas en que Bautista Vicuña tome un camino similar. Y, si bien solo tiene 14 años, todo parece indicar que el hijo mayor de Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña así lo hará.

En este sentido, se explica la revolución que generó en las últimas horas al publicar dos fotos en su Instagram, a donde se lo ve en un estudio de grabación, quizás preparando su primer tema musical ¿Se lanzará como cantante? No se sabe, pero por lo pronto lo sugirió con este posteo, al que le agregó el sugestivo emoji de un micrófono.

Las fotos que publicó Bautista Vicuña en un estudio de grabación

El adolescente, que tiene casi 300 mil seguidores, cosechó miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de la conductora de El hotel de los famosos y el del protagonista de El primero de nosotros: ambos le dejaron emoticones en señal de apoyo. Además, el marido de su madre, Roberto García Moritán, también tuvo un gesto compinche con él, que se expresó con el emoji de aplausos.

Los comentarios de Pampita, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán en la foto de Bautista

Aunque son pocas las veces que lo hace, en el verano Bautista hizo una transmisión en vivo a través de la red social Twitch, en donde mandó al frente a Pampita y develó la mala costumbre que comparten. En ese entonces, una de sus seguidoras le marcó: “No te comas las uñas, Bau”. Como él siguió con su hábito, más usuarios le marcaron lo mismo hasta que se cansó y respondió, haciendo alusión a que se trataba de una costumbre heredada: “Gente, sí, me como las uñas. Mi mamá también”. Lo curioso es que casi siempre a su mamá se la ve con las uñas pintadas y el esmalte impecable, y que en los años que lleva en televisión, nunca se le escapó una mano en la boca y siempre pudo contenerse ante las cámaras.

De perfil muy bajo, no suele aparecer mucho en los medios, pero en ocasiones especiales se lo ve acompañando a su madre. Por caso, cuando en noviembre Pampita fue la anfitriona de los Premios Martín Fierro de Cable, la acompaño en la alfombra roja y dio una nota junto al padre de su hermana Ana. Allí, habló sobre su futuro profesional: “Me gustaría hacer de todo, un poco de lo que hace mi mamá, mi papá. Igual todavía no estoy decidido, pero voy viendo”. Y reveló que asesora a su madre a la hora de vestirse: “Siempre me pregunta antes de probarse cosas y le doy mis consejos, lo que yo pienso y hablamos de todo lo que se pone”.

En septiembre, había debutado como actor en una publicidad que hizo con su padre para un banco. En las fotos del back de la grabación, que ambos compartieron en sus redes sociales, se los ve a los dos sentados en un sillón, el adolescente luce camisa de jean y pantalón negro mientras que su padre tiene pantalón azul y saco azul con una remera. Allí, están charlando abrazados y luego chocan su puño.

