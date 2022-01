Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita y develó la mala costumbre que comparten

Pampita y Bautista (@bauti.vicuna)

Siempre impecable de pies a cabeza: bien vestida, maquillada, peinada y con una sonrisa única, Pampita es una de las mujeres más lindas del país y todo lo que hace es tendencia. En las últimas horas Bautista Vicuña, su hijo mayor, sorprendió al develar un secreto de Carolina Ardohain.

Todo comenzó cuando el joven de 13 años estaba haciendo una transmisión en vivo a través de la red social Twitch y una de sus seguidoras le marcó: “No te comas las uñas, Bau”. Como él siguió con su costumbre, más usuarios le marcaron lo mismo hasta que se cansó y respondió, haciendo alusión a que se trataba de una costumbre heredada: “Gente, sí, me como las uñas. Mi mamá también”.

De esta manera el hijo de Vicuña y Ardohain sorprendió al develar el hábito que comparte con su mamá. Lo curioso es que casi siempre se la ve con las uñas pintadas y el esmalte impecable, y que en los años que lleva en televisión, nunca se le escapó una mano en la boca y siempre pudo contenerse ante las cámaras.

Bauitista Vicuña

Aunque tiene nada más que 13 años, todo haría pensar que el hermano mayor de Beltrán, Benicio, Magnolia, Amancio y Anita seguirá en el futuro los pasos de su papá. En septiembre del año pasado acompañó al actor chileno en una publicidad para un banco. En las fotos del back de la grabación, que ambos compartieron en sus redes sociales, se los ve a los dos sentados en un sillón, el adolescente luce camisa de jean y pantalón negro mientras que su padre tiene pantalón azul y saco azul con una remera. Allí, están charlando abrazados y luego chocan su puño.

El adolescente que en su cuenta de Instagram tiene casi doscientos mil seguidores, se muestra siempre muy cercano y dulce con todos sus hermanos, así como con sus padres. Incluso este año con Beltrán y Benicio acompañaron a Pampita a la primera jornada de su magazine y el finalizar el programa se acercaron los tres a abrazarla y entregarle un gran ramo de flores.

Hace unas semanas además compartió en sus redes sociales fotos de una producción que hizo con sus hermanos y su mamá para una importante publicación y entre los miles de “Me gusta” que recibió, estaba el de su papá, quien parece que tras haberse separado de la China Suárez dejó atrás las diferencias con Ardohain y se muestra cada vez más cerca, como ex pareja y padre de sus hijos.

Incluso la modelo y el actor, que ahora son vecinos en Barrio Parque donde él se mudó, se cruzaron en varios eventos durante el mes de diciembre. En diálogo con Intrusos él se había referido a los encuentros: “Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar. Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. Fueron dos años muy duros los que pasamos, mis salas de teatro estuvieron cerradas, con aforo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió, cada uno padeció lo suyo y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría”.

“¿Se cruzaría en público con la China?”, le preguntaron y luego de una risa, dijo: “Yo hablé con ella, soy un tipo grande, tengo 43 años y tengo clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y tiene que ser”. Mientras, está rodando el filme Miénteme y entrenando duro para en febrero realizar su primer triatlón olímpico.

