La divertida reacción de Paula Chaves al ver el rotundo cambio de look de su hermana Delfina

Paula Chaves fue la anfitriona del último domingo de Pascuas en su casa de zona norte, en donde vive junto a su marido, Pedro Alfonso, y sus tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa. Allí recibió a su familia, según las imágenes que compartió en su Instagram, red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores.

Pese a que no está acostumbrada a mostrar demasiado sobre sus encuentros familiares, ya que elige mantener el celular lejos para poder disfrutar de ellos, durante la tarde tomó el dispositivo móvil y quiso retratar algunos momentos. Primero, mostró a su abuelo cantándole a su hija Filipa. La secuencia de bisabuelo y bisnieta la enterneció tanto que la quiso compartir.

También estuvo presente su hermana, la actriz Delfina Chaves, quien sorprendió al mostrar su cambio de look: dejó atrás su clásico castaño y eligió un tono en la gama del colorado. La conductora aprovechó la oportunidad para bromear al respecto y comparó el color de cabello de la ex protagonista de Argentina tierra de amor y venganza con el de un perro.

“Delfi y la refe (por referencia) que llevó a la pelu”, escribió Paula en sus Historias de Instagram y agregó una instantánea de su hermana posando junto al teléfono en el que había buscado fotos del perro con el color parecido al de ella. Incluso, mostró su perfil, al igual que la imagen de la mascota.

El divertido posteo de Paula Chaves sobre el nuevo look de Delfina

Semanas atrás, la actriz había utilizado su cuenta de Twitter para contar una desopilante anécdota en la que había tenido que que pedirle a Paula que no difundiera un video “comprometedor” que la involucraba. “Mi hermana me filmó a escondidas cuando me contó que iba a ser madre por tercera vez para armar una especie de compilado de las reacciones de toda la familia con música de fondo para subir a redes. Te juro por mi vida que jamás entendió del todo porqué me negué a aparecer”, aseguró la menor de las hermanas Chaves sin revelar el motivo por el que no tenía intención de que se difundiera aquel video.

De inmediato, ese mensaje en la red social alcanzó varios “me gusta” y distintos usuarios le pidieron a la actriz que compartiera dichas imágenes. “Delfina, todos queremos ver esa reacción, dejala que lo suba”; “Dale, Delfina, hace dos años que esperamos ver ese video”; “Desde ese día estamos esperando ese video”, fueron algunos de los comentarios que recibió Chaves, quien dejó de responder. Y tampoco compartió aquel video, claro.

A principios del 2020, después de anunciar públicamente el embarazo de su hija menor, Paula Chaves compartió en Instagram el video que había hecho cuando se lo comunicaba a sus seres queridos. Y, tal como le había pedido su hermana, Delfina no apareció allí. Por caso, sí estaban las reacciones de su marido, su padre y su amiga Mery Del Cerro: mientras que en ese entonces el productor se mostró atónito, sin reacción, a su padre Miguel Ángel se lo vio sorprendido. Pero la actitud más graciosa la tuvo su amiga y colega, quien primero desconfió: “¡Mentira! Dale, boluda”. Luego, al notar que era verdad, ambas se abrazaron para celebrar la buena nueva.

En tanto, si bien Delfina pidió no aparecer en aquel video público, no se mostró ajena al nacimiento de su sobrina Filipa. Le dedicó un conmovedor posteo a su hermana mayor en Instagram horas después de que su hermana diera a luz a su tercera hija, publicó una foto de ella con un mensaje de admiración: “Esta mujer parió un bebé de 4,600 (kilogramos). Me explota el corazón de amor, bienvenida Filipa”.

