La tajante respuesta de Dalma Maradona cuando le preguntaron por el noviazgo de Daniel Osvaldo y Gianinna

La hija del Diez enfrentó los rumores sobre el vínculo con su cuñado y explicó su postura

Desde mediados de marzo Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvieron a mostrarse juntos. Aunque la pareja había anunciado su separación tres meses antes, finalmente volvieron a apostar por el noviazgo, y por estos días intercambian románticos posteos en Instagram. El martes Dalma Maradona fue consultada sobre la reconciliación de su hermana con el ex futbolista durante una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine), y la actriz enfrentó los rumores en torno a la relación con su cuñado.

La hija mayor de Claudia Villafañe habló con Carmen Barbieri y reconoció que a veces es difícil manejar la exposición, sobre todo en el mundo virtual. “Nos pasa que cuando todo el mundo está opinando de algo todo el tiempo es un poco agotador, y en sí no somos personas de las redes sociales, sí las manejamos pero no vivimos usándolas”, dijo en un comienzo. En este sentido, la panelista Estefanía Berardi le preguntó si estaba feliz por el presente sentimental de Gianinna, ya que se muestra públicamente con Osvaldo cada vez que el músico se presenta sobre los escenarios con su banda de rock, Barrio Viejo.

“No opino del tema desde hace un montón. Es su pareja, su vida y ella nos pidió que sea de esa manera. Y como a mí no me gustaría que nadie se siente a hablar de mi marido o de mi familia, trato de hacer lo mismo”, fue la tajante respuesta de Dalma. Sin embargo, Pampito dio un paso más allá y le recordó: “Se dice que vos y tu mamá no están contentas con la vuelta de ella con Daniel Osvaldo porque la hizo sufrir en su momento”.

La foto con la que Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona blanquearon su reconciliación en marzo

Con algunos gestos de incomodidas, la hija del Diez se mantuvo firme en su postura, pero reveló que alguna vez tuvo una charla con el ex jugador de fútbol: “No voy a opinar nada y lo que yo piense, por suerte, se lo puedo decir a ella y en su momento lo hablé con él, así que ya está”. La conductora, por su parte, la respaldó y confesó que recientemente vio algunas fotos de Gianinna y la vio “muy linda y muy contenta”.

En un nuevo intento de Pampito por saber si comparte momentos con su cuñado, Dalma fue aún más contundente. “No quiero hablar del tema porque después se hace una bola de nieve con lo que yo digo, de si está bien, si está mal”, expresó. Y sobre el final defendió la postura de su hermana en cuanto a mantener un bajo perfil frente a los medios: “Si ella está contenta, para mí está bien. No me voy a meter ahí. Es incómodo decir ‘no quiero opinar’, pero también siento que de esta manera la respeto; esto de la exposición le vino con el apellido, pero entiendo si no tiene ganas de compartir ciertas cosas de su vida”.

Días atrás Osvaldo publicó una foto junto a Giannina donde están a punto de besarse. “Te amo, Dinorah de mi vida”, agregó, y etiquetó a su pareja, a quien suele llamar por su segundo nombre como un código entre ambos. Al ver la declaración pública de amor, Gianinna se emocionó y no solo reposteó la imagen, sino que le respondió con una propuesta. “Nahhh, bueno. ¿Querés ser mi novio? Te amo, amor de mi vida. ¡De mis momentos preferidos!”, expresó conmovida por el gesto virtual. Una vez más Osvaldo publicó la contestación de su novia, como una forma de reinvidicar su relación.

