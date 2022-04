Guido Süller cobrará por hacer cenas privadas en su casa del country: cocinará el pollo al horno con papas que le hacía su mamá

Guido Süller en su cocina

“Estaba solo en casa los findes y mis vecinos recibían gente, amigos, familiares, personas y sentía las risas, el olor a comida, que pasaban un grato momento y yo solo en tremendo caserón y dije ‘¿por qué no recibir a alguien?’”, se preguntó Guido Süller y decidió poner manos a la obra. Así, coincidentemente con su cumpleaños número 61, el próximo 13 de mayo inaugurará su nuevo emprendimiento.

“Quiero contarte que abro las puertas de mi casa para que conozcas mi hogar, mi vida, mi mundo. Quiero recibirte y que compartamos una noche inolvidable”, invita el ex comisario de a bordo a sus seguidores en la web de Demasiado Restó. Así, el también arquitecto se abre al rubro gastronómico con la particularidad de que recibirá a los comensales, en su casa en un barrio privado de Pilar.

Guido Süller probando uno de los platos que realizará para la gente

“Es u proyecto que se me ocurrió a mi de mi cabeza y no tiene precedentes, que alguien muy conocido famoso aunque la palabra me da vergüenza, abra las puertas de su casa a cualquiera que quiera venir, es un idea loca”, dijo a Teleshow y contó que la iniciativa surgió de las ganas de compartir su tiempo con alguien: “Familia casi no tengo, amigos pocos, hijos o pareja no tengo, pero tengo el amor del público, y de la gente, así que los invito a mi casa que les cocino”.

A él siempre le gustó cocinarle a su gente y en su paso por El gran premio de la cocina, aprendió varios secretos del oficio. Sobre el menú, contó: “No será una comida gourmet sino casera, la comida de mamá y de la abuela. Mi casa es minimalista y quiero darle el calor de hogar”.

La vista desde la cocina de Guido Süller

“Esta todo fríamente calculado”, bromeó y explicó cómo pensó los tres menúes entre los que la gente podrá optar: “Pensaba ¿qué puedo hacerles de comer abundante rico que les guste a todos?’ y en el avión durante muchos años ofrecí ‘¿pollo o pasta?’, la famosa frase de la azafata, y dije ‘¿si hago un pollo como me hacia mi mamá?’ A la mamma, con las papas bien doraditas, la frase que me hizo conocido hace veinte años. La gente lo quiere probar y para los que no comen pollo, pasta, sorrentinos que son las que mas me gusta, con distintas salsas y una opción vegetariana”.

El restó de Guido Süller tendrá tres menúes para elegir

Así armó las tres opciones que incluyen entrada (sopa crema de zapallo, canastita caprese o brusquetta), plato principal (pollo o pasta) y postre (panqueques, budín de pan o ensalada de fruta) con café y bebida. Por ahora contará nada más que con tres mesas, dos de cuatro comensales que estarán en la cocina y otra para seis: “Yo voy a ser chef y anfitrión”.

La sopa crema de zapallo es uno de los platos preferidos de Guido

Además, habrá cena show a cargo de una cantante que “no es famosa pero es internacional” a la que Guido bautizó la “Whitney Houston argentina”, aunque consiente de que la atracción será él, dijo que seguramente use un micrófono para que todos escuchen sus comentarios mientras cocina: “Voy a improvisar, hacer anuncios como si estuviéramos en el avión y a contar cosas de mi vida. Vaya a saber las cosas que pueden pasar, será un clima de buena onda, no va a hacer música estruendosa y vamos a pasar un momento agradable y para mi va a ser una forma de sentirme acompañado cocinando que es algo que siempre me gustó”.

“Van a venir a mi casa y a entrar en el mundo Süller, comer en mis platos, sentarse en mis sillas, beber en mis vasos. Y vamos a hacer un ritual, voy a prender un fogón y la gente podrá pedir sus deseos”, dijo el mediático sobre el emprendimiento que se pondrá en marcha el viernes 13, y por ese fin de semana para celebrar además habrá una barra con tragos.

Al precio de 6.000 pesos por persona, ya hay varias mesas reservadas, la madrina del lugar será nada más ni nada menos que Graciela Alfano y aunque la mayoría de las cosas las hará Guido, contará con un ayudante de cocina y una amiga hará las veces de recepcionista. Faltan dos semanas para el gran día, pero él ya está practicando las recetas desde hace tiempo y realizó una gran inversión para comprar vajilla y utensilios de cocina.

