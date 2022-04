Barby Silenzi se sumó a la lista de famosas que venden sus fotos en una aplicación para adultos, ¿cuánto cuestan?

Barby Silenzi

“¿Están listos para ver más? Los espero, no me fallen”, invitó Barby Silenzi a sus seguidores en Instagram a seguirla en una aplicación para adultos en la que comenzó a subir fotos subidas de tono. De esta manera se suma a la extensa lista de famosas que abrieron un perfil en la cuenta que cobra las imágenes en dólares.

Así, la novia de El Polaco tiene un perfil den DivasPlay donde se presenta: “Acá nos encontramos para fantasear juntos”. Allí ella sube las fotos que no podría subir en otras redes como Instagram e invita a la gente a que se haga una membresía para poder ver las imágenes. ¿Cuánto hay que pagar para verla? 15 dólares mensuales, algo así como 1.710 pesos argentinos al tipo de cambio oficial.

Barby Silenzi invitó a sus seguidores a seguirla en una app para adultos

Una de las primeras en tener una cuenta en dicha app fue Florencia Peña quien contó: “A mí si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo y de mi sexualidad, y que ustedes también lo hagan como quieran y con quien quieran. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”.

A ella le siguieron otras colegas, como la participante de El Hotel de los Famosos, Silvina Luna, quien escribió: “Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás. Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte libremente?”.

Silvina Escudero también forma parte. “Me re piqué en Divas Play”, dijo y hasta hizo una producción con quien era su compañera en Sex, vive tu experiencia, Adabel Guerrero: “Justo esta semana vino Ada a casa, llamamos a un fotógrafo y a quien graba, que todavía y estamos viendo qué material vamos a subir y qué no, porque es re fuerte”.

Sobre cómo fue cambiando su forma de hacer las fotos, contó hace un tiempo en Agarrate Catalina: “Yo estaba mucho más recatada. Bueno, recatada… esa palabra no aplica para la producción. Más contenida, o un poco más limitada. Estas semanas hice unas producciones que no sé que voy a subir de eso, porque la verdad me parecen súper picantes. ¡Son un fuego!”.

En pareja con El Polaco, con quien tienen una hija, Abril, Barby tuvo hace unos días un cruce con Valeria Aquino, ex del cantante y mamá de Alma.

Todo empezó cuando ambas hablaron con Intrusos (América) y dejaron en claro que no solo no tienen relación, sino que están enemistadas por fuertes desacuerdos. “Me parece una irrespetuosa”, arremetió Silenzi al enterarse de que la madre de Alma los había calificado como “inestables”. Y agregó: “Todavía no superó que está separada de El Polaco hace mucho tiempo y se toma atribuciones como si fuera ella la mujer y no es nada...”.

“Hay que darle la razón porque si no te vuelve loco. Hay veces que manda mensajes del estilo: ‘Se me rompió algo’ o ‘Tengo humedad en mi casa’. Le avisa al Pola para que ponga la billetera. Ya está, lo dije”, explicó la bailarina. En este sentido, Valeria fue terminante en su respuesta: “No necesito llamarlo para nada porque él me llama solo. Que no se olvide. Embarazada de la bebé, él me hacía reclamos cuando yo andaba o era amiga del Kun (Agüero). No se bancaba que anduviera con una figura más reconocida que él. Le tocó el ego...”.

