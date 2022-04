Morena Rial reveló cómo decidirá el nombre de su segundo bebé con su pareja

Morena Rial

La semana pasada el conductor Ángel de Brito aseguró en LAM (América) que Morena Rial estaba embarazada y luego ella misma lo confirmó vía telefónica. En pareja con Maximiliano Bertorello, la joven contó que la feliz noticia la tomó por sorpresa y está viviendo con mucha alegría la próxima llegada de su segundo bebé.

“Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”, comentó la hija del conductor Jorge Rial que ya es madre de Francesco, de 3 años, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni.

Recientemente, El Maxi, el cantante cordóbes de 28 años, dio una entrevista al periodista Juan Etchegoyen, sobre la llegada del bebé y su novia se sumó a la charla. “Mi papá (Jorge) estaba emocionado, a él se lo contó Francesco porque este habla mucho, le contó él directamente, le dijo ´Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza´”, señaló la influencer en Mitre Live.

Morena Rial y su novio, Maximiliano Bertorello

También participó en la charla, el pequeño Fran que está feliz por tener un hermanito o hermanita “¿Qué tiene mamá en la panza?”, le pregunto More a su hijo. “Un bebé grande”, contestó. “Un hermanito quiero yo que tengo en la panza”, agregó entre risas.

Luego, la cantante reveló cómo elegirán el nombre del nuevo bebé: “Yo no pienso mucho en los nombres, a Francesco se lo eligió su papá. Así que ahora que lo decida Maxi, los nombres de mi papá no son muy lindos así que no vamos a pelear por el nombre. Maxi quiere Bautista por el padre supongo”.

Morena Rial con Jorge y su hijo Fran

Además, Maxi, que es papá de una nena de 9 años, expresó su felicidad: “Me emocionó verlos a More y a Francesco, yo sé la clase de madre que es More y estoy contento que ella sea la madre de mi nuevo hijo, sé como es con Fran. No se le puede pedir nada más a la vida, está bueno poder ser felices todos juntos”.

La joven ya le había contado a De Brito que no le preocupaba el sexo del bebé: “Me es indiferente el sexo, el que venga va a ser bienvenido, pero todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas”. También dio detalles de cómo reaccionó su papá al enterarse que de iba a ser abuelo por segunda vez: “Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema; lo que pasa es que estabamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”.

“(Jorge) me dijo que me cuide, hicimos videollamada con Maxi, le dijo que yo no la había pasado bien, así que me cuide”, reveló Morena. Sobre sus planes a futuro, explicó que se quedará en la provincia de Córdoba varias semanas y tratará de ir y venir a la capital porteña. “Mi idea es que nazca en Buenos Aires porque confío en el médico que me asistió cuando tuve a Fran así que me gustaría tener el mismo esta vez”, finalizó.





