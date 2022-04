Morena Rial confirmó que está embarazada: “Todos me dicen que va a ser una nena”

La hija de Jorge Rial contó que está en la dulce espera junto a su novio, Maximiliano Bertorello

El jueves por la noche Ángel de Brito empezó LAM (América) con un enigmático, y aseguró que se trataba del embarazo de una famosa. Después de dar varias pistas, el conductor aseguró que se trataba de Morena Rial, y luego ella misma lo confirmó vía telefónica. En pareja con Maximiliano Bertorello, contó que la feliz noticia los tomó por sorpresa y están viviendo con alegría la dulce espera. También contó que el fin de semana almorzó con su padre y la reacción que tuvo cuando se enteró de que será abuelo por segunda vez.

La hija de Jorge Rial ya es madre de Francesco, de 3 años, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni. En diálogo con las angelitas, recibió las felicitaciones de todas y contestó algunas preguntas, antes de detallar que está atravesando el segundo mes de gestación. “Tengo bastantes náuseas, y como tengo hecho un bypass son un poquito más fuertes, y me empecé a sentir un poco mal, estuve con muchos vómitos”, comentó. En este sentido, explicó que habían comenzado la relación hace poco con el cantante cordóbes de 28 años cuando supieron que se convertirán en padres juntos.

“Maxi me compró un test, me lo hice y me enteré ahí. Él es papá de una nena de 9 años, y yo de Fran, así que estamos re contentos”, expresó. En cuanto a la posibilidad de que sea otro niño o una nena, Morena aseguró que no tiene preferencias: “Me es indiferente el sexo, el que venga va a ser bienvenido, pero todos me dicen que va a ser nena, más que nada mis amigas”. En este punto el conductor aclaró cómo había surgido el rumor de la dulce espera: “Se hizo una ecografía hace muy poquito y obviamente la vieron en el lugar y nos llegó la información”.

El tierno posteo de Morena Rial junto a su hijo y su pareja, Maximiliano Bertorello

Cuando le preguntaron qué le había dicho Jorge Rial al enterarse, contó que “lo tomó bien” y dio algunos detalles. “Mi papá quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema; lo que pasa es que estabamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito, y entonces él le dijo: ‘Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza’”, relató. Y agregó con humor: “Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘¿Es mentira, no?’, y le dije que no, que es verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar aunque sea al postre”.

“Me dijo que me cuide, hicimos videollamada con Maxi, le dijo que yo no la había pasado bien, así que me cuide”, reveló. Sobre sus planes a futuro, explicó que se quedará en la provincia de Córdoba varias semanas y tratará de ir y venir a la capital porteña. “Mi idea es que nazca en Buenos Aires porque confío en el médico que me asistió cuando tuve a Fran así que me gustaría tener el mismo esta vez”, confesó.

Además aseguró que intenta dejar atrás las diferencias con su ex novio y padre de su primer hijo: “Con Facundo estamos teniendo una buena relación, ya sabe que estoy embarazada y se lo tomó bien”. También hizo una romántica declaración sobre su noviazgo con Bertorello, ya que confesó que está “muy enamorada” del cantante de cuarteto y la pone feliz el vínculo que está construyendo con su primogénito, creando juntos una familia ensamblada que la enorgullece.

