Duro enfrentamiento entre Ángel de Brito y Daniel Osvaldo: “Es noticia por abandonar hijos y maltratar mujeres”

Ángel de Brito y Daniel Osvaldo se enfrentaron en las redes sociales

La relación de Daniel Osvaldo con la prensa nunca fue buena. Si bien siempre apuntó al bajo perfil, sus romances mediáticos con Jimena Barón, Milita Bora y con Gianinna Maradona siempre lo mantuvieron en el centro de la polémica, generando muchas veces roces con algunos cronistas. Y, en las últimas horas, tuvo un fuerte e inesperado cruce nada más ni nada menos que con Ángel de Brito.

Todo comenzó con una provocativa story que el ex futbolista publicó en su cuenta de Instagram. “Las ´noticias´ de Hambre de Pi...”, escribió el domingo en la madrugada, en referencia al conductor de LAM (América) y mostrando un video en el que de Brito hablaba sobre la supuesta escasa convocatoria que Osvaldo había logrado en su última presentación con su banda en un bar porteño. Acto seguido, en la siguiente historia, compartió una foto del lugar lleno de gente. “Contala como quieras salamín”.

Daniel Osvaldo apuntó contra Ángel de Brito

Daniel Osvaldo cargó contra Ángel de Brito

Lejos de quedarse callado, durante la mañana el periodista comenzó a reflotar en su cuenta de Twitter noticias de años atrás en las que el ahora cantante se veía envuelto en varios conflictos con sus ex: desde la vez en la que Barón lo acusó de violento a las acusaciones de las madres de sus hijos por incumplimiento de la cuota alimentaria. Más tarde, fue más directo y citó la historia que había publicado el ex jugador. “El chiste con el apellido y la sexualidad habla de los problemas madurativos de este violento y padre abandónico”, expresó De Brito. Y en otro tuit, señaló: “Se ve que le molesto que diga que canta como el or.... Bueno…”. “Flashea stone y toca por la consumición”, siguió.

Los tweets de Ángel de Brito en respuesta a Daniel Osvaldo

Los tweets de Ángel de Brito en respuesta a Daniel Osvaldo

Los tweets de Ángel de Brito en respuesta a Daniel Osvaldo

En tanto, el ex jurado de La Academia también le respondió vía Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó si había visto los posteos del líder de la banda Barrio Viejo en su contra. “Me las mandaron por tuiter. Me tiene bloqueado este imbécil al que nunca seguí. Es noticia por abandonar hijos, por maltratar mujeres, por salir con famosas y dejarlas arruinadas. Canta como el oj...y flashea stone”, comentó. En ese sentido, otro de los internautas hizo un filoso análisis: “Si D.O le dedicara a sus hijos el tiempo que le dedica a los posteos de Maradona, sería el padre del siglo”. A lo que Ángel reaccionó: “Los hijos necesitan sustento emocional y económico, como hacen millones de padres responsables en el mundo ¿Qué le pasa a un tipo que desprecia a sus hijos?”.

Las historias de Ángel de Brito contra Daniel Osvaldo

Pero esta no es la primera vez que de Brito apunta contra el ex delantero de Boca Juniors. En octubre, y luego de que trascendiera el rumor de que Osvaldo no había autorizado a que su hijo Momo -fruto de su relación con la intérprete de La Cobra- bailara en Showmatch, el periodista había comentado: “Jimena quiso la autorización y parece que no llegó. Ni contestó. En realidad, hace mucho que no se ocupa de su hijo. De los hijos”.

Y, en enero, luego de que Osvaldo dispara fuerte contra de Brito, Jorge Rial y Luis Ventura tras la repercusión que generó el rumor de que se habría querido acercar a Martita Fort, Ángel había sido lapidario: “Que se dedique a ser padre ¿Es al que denunciaron varias mujeres por violento? ¿El que no se encarga de ninguno de sus tres hijos? ¿Ese es?”.

SEGUIR LEYENDO: