La increíble experiencia paranormal de Felipe Colombo: “Me acostaba a dormir y venía una persona”

La experiencia paranormal de Felipe Colombo (Video: "No es tan tarde", Telefe)

Son muchos los famosos que han contado sus experiencias paranormales. Pero en esta oportunidad, quien sorprendió revelando una escalofriante situación que vivió en su infancia fue Felipe Colombo. Invitado a No es tan tarde, el ciclo que conduce Germán Paoloski en las medianoches de Telefe, el actor dejó a todos boquiabiertos.

“Había historias, era una casa muy cargada y con muchos ruidos, había un vitral enorme en el patio...Me acuerdo de toda esa etapa que viví ahí y cuando me iba a dormir, yo tenía una habitación muy grande, me acostaba y venía una persona, se sentaba en una silla y me acompañaba”, comenzó expresando ante el asombro del conductor. Pero aclaró: “A mí nunca me dio miedo, siempre me dio tranquilidad de que estaba ahí cuidándome. Recuerdo verla ahí, cuando ya estaba medio durmiéndome. Tendría 4 años y la veía, la sentía con calidez”.

En ese sentido, explicó: “En México hay una leyenda que dice que en casas antiguas de la revolución cuando hay fantasmas es porque hay dinero enterrado”. “Ah empezaron a cavar como locos”, bromeó Paoloski. Y el ex Rebelde Way lo confirmó: “Mi vieja hizo hoyos por todo el jardín y ella decía que estaba buscando las llaves de una fuente porque se acordaba que tiraba agua, pero era mentira, estaba buscando el oro”.

Por otra parte, fue consultado sobre la vez que le propuso casamiento a su pareja Cecilia Coronado y ella lo rechazó. Si bien Felipe al principio se mostró nervioso, luego contestó: “Si, aunque no fue una propuesta muy elaborada tampoco... No hice una cena ni nada. Pero le dije: ´Che ¿y si nos casamos? ´. Ella me miró y me dijo: ´No, de ninguna manera ´”. Y cerró: “En realidad nunca nos preocupó mucho la situación matrimonial, siempre fuimos más de ir haciendo nuestra pareja y nuestra vida”.

Felipe Colombo y su pareja, Cecilia Coronado

En pareja desde hace quince años, el actor es padre de Aurora, de 12. “Conocer a Cecilia fue algo físico, inmanejable. Un día le dije: “Me pasa esto con vos”. Y ella me respondió que le sucedía lo mismo. Los dos estábamos como asustados. Pero lo que sentíamos fue creciendo. Planeamos ser padres y le dimos a Aurora la posibilidad de encontrarnos. Es la aventura más maravillosa que viví”, había dicho tiempo atrás en una nota con la Revista Gente.

A mediados de marzo, Colombo había sido entrevistado en Mañanísima, donde reveló qué fue de la vida de Camila Bordonaba, su ex compañera en las ficciones de Cris Morena que se alejó por completo de los medios. “Creo que ella siempre fue muy especial y tuvo una visión de vida, que encontró donde canalizarla y está feliz. Ella no tiene Instagram y trabaja con un grupo de artistas circenses y tiene una productora. Tiene un nivel de talento increíble”, dijo el actor de Sex. La actriz vive en Bariloche, donde colabora con diferentes artistas del lugar realizando eventos y videoclips. Junto con su colega Nanu Rodríguez, formó la cooperativa Hacedora de Arte, una productora audiovisual. Una de las últimas imágenes que se vio de ella fue el año pasado cuando justamente con su emprendimiento dirigió el clip del dúo Las Martas, “Ser siendo”.

