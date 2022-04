Marcelo Polino contó cuál es la postura de la China Suárez: “No quiere saber nada con Mauro Icardi”

Marcelo Polino se refirió a la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

Fueron amigos durante mucho tiempo. De hecho, Marcelo Polino se había convertido en el vocero oficial de Eugenia La China Suárez luego de su separación con Benjamín Vicuña a mediados del año pasado. Sin embargo, desde que en el mes de octubre se desató el denominado Wandagate, en el que la actriz quedó en medio de un escandalo por mantener un affaire con Mauro Icardi, el esposo de Wanda Nara, dejó de contestarle los mensajes al periodista.

Lo cierto es que, en los últimos días y tras la imprevista visita de la empresaria a la Argentina, se difundió un mensaje con el que la ex protagonista de ATAV habría intentado contactar nuevamente al jugador del Paris Saint-Germain. Según el chat sacado a la luz por la misma Wanda, alguien le habría puesto un “hola” a su marido desde un teléfono cuya foto correspondería a Marcelo Mancha La Torre, un amigo íntimo de La China. Y el jugador, para evitar un nuevo conflicto en su matrimonio, le habría mandado la captura de pantalla a su esposa.

Sin embargo, desde su programa de Radio Mitre, Polino Auténtico, el periodista y allegado a la actriz desestimó esta teoría con la que se vienen haciendo especulaciones en todos los programas de televisión. Marcelo explicó que, después de muchos meses, Suárez le habría vuelto a contestar un mensaje. “Me dijo que ni en pedo, que no quiere saber nada con Mauro ni con esa gente”, señaló.

En relación al fuerte descargo que publicó Eugenia en su cuenta de Instagram, a raíz de las críticas que recibió por este supuesto nuevo intento de acercarse a Icardi, Polino aseguró haciendo especial referencia a Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por Eltrece: “En todos los programas hablaron pero ella solo se enojó con el más exitoso claro”.

Tras difundir el supuesto mensaje de La China Suárez, Wanda Nara se reencontró con Mauro Icardi en París (Instagram)

El periodista explicó también por qué se había distanciado de La China tras el escándalo que mantuvo en vilo al país. “Para los que no se acuerdan, en ese momento, yo le escribí pero ella no me respondió. Me clavó el visto, y tiempo después me habló a través de Instagram, como si yo fuera un fan ¡Ella tiene mi teléfono! Así que ese mensaje ni lo abrí”, recordó.

Pero dejó en claro que él no le guarda rencor y que descree de las versiones que indican que fue ella la que le escribió a Icardi a través del teléfono de su amigo. “Igual no estoy ofendido ni nada, pero esta semana, con todo esto, decidí hablar con una persona que tenemos en común y la frase que me dijeron es: ‘Ni en pedo, ella no quiere saber nada con esa gente’”, concluyó Polino.

Harta de los rumores, La China había publicado un fuerte descargo en sus redes sociales. “Sigan. Metiéndose en la vida y cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando, hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos. De los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan. Los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”, escribió hace un par de días.

