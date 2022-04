Por qué le decían Chuky, el puma que tuvo de mascota y sus manías para dormir: 38 hechos no tan recordados de Vicky Xipolitakis

Victoria Xipolitakis nació el 23 de diciembre de 1985 (Fotos: Instagram)

1. Su nombre completo es Victoria Jesús Xipolitakis.

2. Su papá, Manuel, es empleado de la construcción y su mamá, Helena, maestra de música. Stefanía es su hermana mayor y Nicolás, jugador de fútbol, su hermano menor. Como con Stefi la diferencia de edad era poca, su mamá las vestía igual. Pero mientras la mayor estaba siempre impecable, Vicky andaba toda desprolija y embarrada.

3. Helena era de Mar del Plata y durante siete años Manuel, que era de Lanús, fue y vino para verla. Sus abuelos paternos emigraron de Grecia por la guerra. Vicky afirma que de su mamá heredó “su luz angelada y su bondad, y de su papá, la fuerza y el humor”.

Una imagen de los hermanos Xipolitakis. "Los tres somos muy pegotes. Tanto que mi papá nos compró un departamento en Caballito a cada una, pero lo pusimos en alquiler y nos quedamos a vivir en casa. No hay nada más lindo que llegar del trabajo y tener una familia que te contenga", contó Vicky

4. “Mis padres nos educaron para que terminemos el secundario, trabajemos en la empresa de la familia, estudiemos una carrera universitaria... ¡y nada! Salimos nosotros, que nos gusta la actuación y el fútbol”, dijo Victoria, refiriéndose a su hermana Stefi y a su hermano Nicolás, en una entrevista de la revista Gente.

5. Asegura que de chica era tremenda. “A mis primos les daba veneno y les decía: ‘Prueben los caramelitos’. A mis abuelas les llevaba strippers, y a mi papá le escondía las llaves del auto para que no pudiera irse a trabajar”.

6. Contó que cierta vez se comió una tortuga. “La partí al medio porque me la confundí con un alfajor y me la comí, me hizo pis en la boca”. Otra vez pintó un perro. También rompió una pecera nueva que habían puesto en su casa. Se trepó para ver a los peces desde arriba y se vino todo abajo.

Stefania Xipolitakis era muy responsable en la escuela y llegó a ser abanderada; Vicky era todo lo contrario, aunque reconoce que nunca se sacó un 1, salvo en su paso por el Bailando por un sueño

7. A su hermana le robaba los peluches y cuando ella iba a recuperarlos, Vicky se ponía a llorar a los gritos y siempre la terminaban retando a Stefi. Por entonces la empezaron a llamar Chuky.

8. Tuvo un puma de mascota, regalo de un amigo de su papá. Llegó desde chiquito y ellas lo amansaron. Una tarde se escapó de la jaula en la que estaba y se comió a un perro cazador de liebres que tenían, que se llamaba Vicky. Desde ese día no lo volvieron a ver nunca más: lo llevaron al campo y se terminó la historia.

9. En la primaria, la maestra contaba la historia del Patito Feo y pasaba por las mesas mirando los dibujos. Cuando llegó a la de Vicky, la hoja estaba en blanco y le preguntó: “¿Y el patito?”. “Ya no está, se fue a pasear con la mamá”, fue su respuesta.

De chiquita, Vicky Xipolitakis quería ser maestra jardinera o monja, como muchas otras nenas

10. Es fanática de Boca. Cuando era niña siempre se quedaba dormida en las piernas de su papá. En un partido televisado entre Xeneizes y Millonarios, su papá gritó el gol, saltó y Vicky cayó al piso. “Del susto lo grité yo también y entendí que Boca es pasión. Y de ahí soy de Boca, después del susto”.

11. Vivió una adolescencia complicada. A los 15 años sufrió anorexia. “Pesé 33 kilos, empecé así y me agarró principio de bulimia. Cuando iba al médico, para dejar a mi familia contenta me ponía piedras en la ropa para pesar más. Fue una travesura adolescente, hoy no lo vuelvo a hacer”.

12. Para celebrar sus 15 años eligió viajar a Disney. “Había llevado un año armar la fiesta de mi hermana. Íbamos y veníamos de Capital por los souvenirs, los videos, por todo. Costó mucho tiempo y mi hermano era chico, entonces le dije a mi mamá y a mi papá: ‘¡Ni loca fiesta!, ya disfruté la fiesta de Stefy, prefiero un viaje familiar’”, contó en Infobae.

Para festejar los 15 años de Vicky Xipolitakis, la familia estuvo en Miami, República Dominicana y Orlando, donde por supuesto visitaron el parque de Disney; tal vez ahí nació su fanatismo por Mickey

13. Al terminar la secundaria, comenzó Administración de Empresas de la UADE. Dejó en tercer año para subirse a las tablas. Contó: “Aunque no supiera la lección, los profes me aprobaban por simpática. Siempre hacía los mejores machetes, no me gustaba estudiar. No era una comelibros, más bien la rebelde de la clase”.

14. Stefanía comenzó a ir a distintos castings como un juego y la llevaba a Vicky, quien contó en Secretos Verdaderos: “Yo en los castings nunca quedaba, entonces dije: ‘No voy más’. Pero yo sentía que tenía que estar adentro del medio. Un día vi en casa un imán de Jesús, lo miré, me puse a llorar y le pedí ayuda, y a los tres días me invitaron a los Martín Fierro y un productor nos dijo que nos quería en su programa, y así nos empezaron a llamar, para nosotras era un juego”.

Los medios se referían a ella como las “Mellizas Xipolitakis”, aunque Stefi es un año mayor que Vicky

15. Con su hermana comenzaron a ser conocidas en 2005 cuando Stefanía aseguró haber tenido un affaire con Carlos Nair Menem, hijo del expresidente argentino.

16. En 2006 las convocaron para el programa Palermo Hollywood Hotel, que se emitía por Canal 9. En 2009 fueron parte de Sin Codificar.

17. En Intrusos y ante la mirada divertida de Jorge Rial, Victoria reveló la cifra por la cual afirmó tenía asegurada su cola. “Hay una base de 150 mil dólares. Mi cola gana y cotiza mucho. Un golpe o daño en la cola tiene que pagar porque está asegurada”.

En 2014, Vicky Xipolitakis se convirtió en primera vedette de Brillantísima, la obra de Carmen Barbieri, y además participó en Bailando por un sueño

18. En el programa de Luis Ventura, Vicky contó que fue víctima de violencia de género por parte de un ex novio. “Me pegó una vez, me sorprendió. La segunda le devolví lo mismo y la tercera me fui, porque una persona enferma no me va a enfermar a mí. De ahí hay que salir porque no se termina bien”.

19. Uno de sus olores favoritos es el de la nafta.

20. Le gusta usar ropa interior rosa Barbie, y también alguna tanga roja contra la envidia. Asegura que no usa corpiño “porque me da claustrofobia”.

21. Es muy puntual y ordenada.

En sus comienzos Vicky y Stefy Xipolitakis supieron explotar su parecido físico, con el tiempo y la ayuda de algunas cirugías prefirieron diferenciarse. "En la cara me puse bótox, carillas en los dientes y pelo rubio. Me hice las lolas dos veces y me retoqué la panza con la lipo", contó Vicky en Intrusos

22. Invitada a Los 5 Edición Famosos, programa de la señal Quiero, contó su secreto de belleza: “Amo bañarme con leche. Pero no piensen mal: leche de vaca. Porque dicen que en Grecia los egipcios, las diosas se bañaban con leche. Todos me dicen: ‘Qué linda piel que tenés’. Es por eso, porque me baño con leche”.

23. Su plato preferido es el puchero. “Me da muy familiar: comida caliente, la papa, la carne, el choclo, el caldito, el calor, la contención... Une a toda la familia. Lo amo”.

24. Duerme con la luz y el secador de pelo prendido. “¿Sabés que me encanta dejarlo prendido siempre? ¡Siempre! Es como mi gran compañero”. En el programa Las puertitas del señor López aseguró que se baña con el secador prendido, cuando se maquilla lo deja enganchado adonde va la toalla de manos, y para dormir se lo pone en los pies. Necesita sentir el calor que emite el aparato y el ruido la hace sentir en compañía y protegida.

25. Sobre su manía con el secador, en el programa de Vero Lozano buscó aclarar: “No duermo con un secador prendido ni loca porque es peligroso. Y sí con una luz tenue. Voy a contar la verdad. Yo en la tele trato de dar alegría y cuando expuse lo del secador de pelo traté de llevarlo por otro camino, pero en la adolescencia padecí anorexia para estar en el ambiente y llegué a tener bulimia. El secador lo prendía para que no me escucharan. Por eso era”.

Vicky Xipolitakis posó completamente desnuda en una edición de la revista Playboy. Según le contó a Teleshow, aceptó mostrar "todo" pero a cambio de un muy buen cachet. La edición luego se replicó en Grecia

26. En un tiempo se le cayó el pelo y desde entonces el peinado es una obsesión. Cierta vez un grupo de inesperados fotógrafos la esperaban en la puerta de una zapatería. Ella se escabulló, se metió en el cuartito de descanso de los empleados y puso su cabellera bajo el chorrito de agua del dispenser. Así logró un sensual efecto mojado. Entonces sí, se enfrentó a los flashes.

27. “No me motiva hacer tríos. No lo hice. Soy muy celosa de lo que tengo al lado, por eso no podría”, afirmó en una entrevista en el diario Crónica. Además aseguro que nunca se acostó con una mujer: “Ni loca, me gustan muchos los hombres”. Y agregó: “No me calienta mirar películas porno y nunca me grabé porque nunca me lo pidieron. No me gusta grabarme, no quiero ser pornostar”.

28. En 2015 protagonizó un megaescándalo por haber ingresado a la cabina de los pilotos y operar el acelerador durante el despegue de un avión que se dirigía a Rosario.

29. El caso no llegó a juicio gracias a una probation. Realizó 295 horas de trabajo en la Parroquia San Judas Tadeo de la Diócesis Avellaneda-Lanús. Además depositó 20 mil pesos a favor de Austral Líneas Aéreas como reparación económica.

En 2016 a través de las redes sociales, Vicky Xipolitakis confirmó su romance con el dirigente de La Cámpora José Ottavis. El vínculo terminó con escándalo. “Me fue infiel. Nuestra relación terminó siendo una película de terror, no de amor”, le dijo a Susana Giménez

30. Al año siguiente conoció al financista Javier Naselli, 20 años mayor. Vicky se mudó a Nueva York. “La convivencia se fue dando sola. Yo me adueñé de una habitación de su casa que no se usaba”, contó.

31. El 14 de febrero de 2018, el Día de los Enamorados, se casaron en Tribeca, Nueva York. Victoria lució un diseño exclusivo confeccionado con tela rusa, compuesto por metros y metros de género voluminoso e híper blanco, una cola larguísima y un velo enorme.

32. Vicky donó el vestido a la familia de Jeremías, un nene de siete años con parálisis cerebral y síndrome de West. Ellos lo pusieron a la venta por 200 mil pesos (el precio del vestido se estima es de 400 mil) y buscan así juntar dinero.

Vicky Xipolitakis se casó en secreto con Javier Naselli pero ella después compartió fotos del momento en sus redes sociales. "El cuento de princesa que siempre leí de chica se me hizo realidad de grande", aseguraba

33. Vicky anunció que estaba embarazada durante el programa Por el mundo, recorriendo Grecia con Marley. Salvador Uriel nació el 12 de diciembre de 2018 en Buenos Aires.

34. Una semana después del nacimiento de su hijo, Vicky realizó un llamado al 911 tras una pelea con su marido, pero horas más tarde se mostraron juntos y reconciliados. En febrero de 2019 la vedette y el banquero renovaron sus votos matrimoniales. “Creí que no llegaba”, reconoció en ese entonces Vicky.

35. La pareja no funcionó y en agosto de 2019 se divorciaron. “El papá nunca más preguntó cómo está su hijo. Ni a mí ni a nadie”, aseguró Vicky a Teleshow sobre la actitud de Naselli desde que abandonó la Argentina. Acompañada por sus amigos íntimos y familiares, la modelo optó por bajar el perfil mediático hasta que se solucionen las cuestiones legales con su ex marido.

En una ocurrencia “solidaria”, Vicky Xipolitakis decidió viajar en subte en Manhattan enfundada en un vestido hecho con billetes de un dólar para repartir entre los “sin techo”

36. Participó de Masterchef Celebrity. Pronto se destacó por su alegría y los coqueteos con el adusto Germán Martitegui.

37. Al ser la quinta eliminada, Martitegui, totalmente quebrado, la miró a los ojos y le expresó: “Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver. Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos. Cocinás muy bien, no sé cómo todavía... Pero me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien. Y ese es un mensaje para muchas mujeres: que se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran y tienen la fuerza para llegar adonde quieran. Hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese. Te quiero. Y ya saldremos de fiesta”.

38. “Es momento de que conozcan a Vicky persona y no al personaje. El personaje me hizo muy feliz y lo adoro porque me divirtió y disfrutaba que me traten de bolu, y eso significaba que estaba dando alegría. Y a esta vida yo vine a dar alegría. Creo que todos la necesitamos. Yo (al personaje) lo amo, para mí la vida es una fiesta y yo creo que de eso se trata. Pero estoy en otra etapa: después de ser mamá, la vida me cambió un montón”. (Infobae).

“Gracias hijo por el amor que me das, me llenas de fuerzas. Esto no se compra con plata y llena de felicidad plena. Gracias Dios por el hijo que me mandaste, es más de lo que te pedí, mi gran compañero”, escribió Vicky Xipolitakis en sus redes sobre Salvador Uriel

